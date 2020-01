Taylor Swift Sedih setelah Tahu Ibunya Miliki Tumor

PENYANYI Taylor Swift, 30, akan membatasi tur Lover di tahun ini karena ingin fokus menemani pengobatan kanker payudara dan tumor otak sang ibu, Andrea Swift, 62.

Keberadaan tumor otak di kepala ibunya baru saja terdeteksi saat menjalani perawatan kemoterapi untuk kanker payudara yang diidapnya sejak 2015 lalu. Taylor mengatakan, gejala tumor otak tidak sama dengan kanker payudara yang dialami Andrea sebelumnya. "Jadi itu adalah saat yang sangat sulit bagi kita sebagai sebuah keluarga," ujar Taylor Swift seperti dilansir E! News, kemarin.

Bagi pelantun lagu 22 itu, Andrea merupakan sahabat dan segalanya. "Dia adalah kekuatan penuntun. Hampir setiap keputusan yang aku buat," imbuh pemenang Grammy itu.

Untuk sang ibu, Taylor membuat sebuah lagu spesial di album terbarunya, Lover (2019). Lagu berjudul Soon You'll Get Better itu memiliki lirik lagu yang sedih dan hangat, serta menuangkan harapan Taylor akan kesembuhan ibunya. (Ant/H-2)