Film Animasi Ghibli Invasi Netflix Mulai 1 Februari

NETFLIX akan menayangkan 21 film animasi Studio Ghibli mulai 1 Februari 2020. Hal itu dilakukan atas masukan dan tingginya permintaan penggemar.

"Di zaman sekarang, ada banyak cara luar biasa sebuah film menjangkau penontonnya. Kami telah mendengar masukan dari para penggemar kami dan memutuskan untuk membawa katalog film kami ke layanan streaming," kata Produser Studio Ghibli Toshio Suzuki dalam keterangan di Jakarta, seperti dikutip Antara, Selasa (21/1).

Adapun karya-karya klasik Ghibli seperti Spirited Away yang menjadi pemenang Academy Award, Princess Mononoke, Arrietty, Kiki's Delivery Service, My Neighbor Totoro, The Tale of The Princess Kaguya, dan lainnya.

Nantinya film rumah produksi animasi Jepang itu bisa dinikmati di Netflix lengkap dengan terjemahan ke dalam 28 bahasa dan akan disulih suara hingga 20 bahasa.

"Kami berharap dengan cara ini semua orang di dunia dapat lebih mengenal Studio Ghibli," sambung Toshio Suzuki.

Bagi Netflix, hadirnya film-film Studio Ghibli merupakan mimpi yang menjadi kenyataan. Sebanyak 21 film Studio Ghibli akan tersedia di layanan Netflix di seluruh dunia, kecuali Amerika Serikat, Kanada, dan Jepang.

"Film-film animasi legendaris dari Studio Ghibli telah memikat penggemar di seluruh dunia selama lebih dari 35 tahun. Dan kami juga sangat berbahagia dapat menyuguhkannya dalam beragam bahasa untuk wilayah Amerika Latin, Eropa, Afrika dan Asia sehingga lebih banyak orang dapat menikmati film-film animasi Studio Ghibli yang unik dan menakjubkan," ujar Director of Original Animation Netflix, Aram Yacoubian.

Berikut jadwal peluncuran film Studio Ghibli di Netflix:

• 1 Februari 2020:

Castle in the Sky (1986), My Neighbor Totoro (1988), Kiki’s Delivery Service (1989), Only Yesterday (1991), Porco Rosso (1992), Ocean Waves (1993), Tales from Earthsea (2006)

• 1 Maret 2020:

Nausicaä of the Valley of the Wind (1984), Princess Mononoke (1997), My Neighbors the Yamadas (1999), Spirited Away (2001), The Cat Returns (2002), Arrietty (2010), The Tale of The Princess Kaguya (2013)

• 1 April 2020:

Pom Poko (1994), Whisper of the Heart (1995), Howl's Moving Castle (2004), Ponyo on the Cliff by the Sea (2008), From Up on Poppy Hill (2011), The Wind Rises (2013), When Marnie Was There (2014) (OL-1)