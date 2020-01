Jago Memasak, Lee Teuk Suju Luncurkan Buku Resep Makanan

SALAH satu anggota Super Junior, Lee Teuk ternyata jago memasak. Ia mengumumkan kepandaiannya memasak dengan meluncurkan buku yang ia tulis berjudul Lee Teuk Cook Book yang diunggah di Instagram pribadinya pada 21 Januari 2020. Lee Teuk juga menuliskan caption dalam unggahannya itu, bukuku akhirnya keluar juga. Lee Teuk menjelaskan bahwa ia sudah merencanakan mengeluarkan buku memasak ini setahun lalu.

Buku yang ia tulis berisikan resep-resep yang mudah dan sederhana yang ia pelajari saat ia menjadi host pada acara The Best Cooking Secret yang ditayangkan di EBS 1TV sejak Januari 2017. Lee Teuk yang juga menjadi pembawa acara I Can See Your Voice di TVN ini menjelaskan semua resep masakan yang ditulisnya telah dicoba sendiri di rumahnya.

"Setiap hari aku membuat menu makanan dan makanan ringan, termasuk makanan penutup," kata Lee Teuk.

Dan setiap kali ia memasak, tak lupa ia memotret berbagai momen. Mulai dari menyajikan bahan, memasak hingga dihidangkan di meja untuk siap disantap. (Soompi/OL-3)