Pemimpin Baru IS Teridentifikasi

BADAN intelejen telah mengidentifikasi pemimpin baru kelompok Islamic State. Dia adalah Amir Mohammed Abdul Rahman al-Mawli al-Salbi. Hal itu diungkapkan surat kabar Inggris The Guardian, Senin (20/1).

Surat kabar itu mengutip pernyataan dari dua badan mata-mata dunia yang menyebut Salbi sebagai salah satu pendiri IS dan dia selama ini memimpin aksi penculikan warga minoritas Yazidi di Irak.

Salbi juga dilaporkan memimpin sejumlah operasi IS di berbagai penjuru dunia.

Sebelumnya, IS disebut menunjuk Abu Ibrahim al-Hashimi al-Quraishi sebagai pemimpin baru mereka, beberapa hari, setelah pemimpin IS Abu Bakr al-Baghdadi tewas dalam serangan yang dilancarkan pasukan khusus Amerika Serikat (AS), Oktober lalu.

Namun, sejumlah pengamat mengklaim kelompok radikal itu terpukul dengan kematian Baghdadi dan identitas pemimpin mereka masih belum diketahui.

The Guardian mengatakan Salbi dipilih beberapa jam pascakematian Baghdadi sementara Quraishi hanyalah sosok nom de guerre yang tidak diakui pemimpin senior IS.

Surat kabar itu menyebut Salbi sebagai veteran garis keras sama seperti Baghdadi dan sangat loyal kepada kelompok ekstremis itu/

Dia dilahirkan dari keluarga Turkmen Irak dari kota Tal Afar dan merupakan salah satu sosok non-Arab di pucuk pimpinan IS.

Memegang gelar Hukum Sariah dari Universitas Mosul, Salbi sukses naik jabatan karena latar belakangnya sebagai ilmuwan muslim.

Pada 2004, salbi ditahan militer AS di Camp Bucca, Irak, tempat dia bertemu Baghdadi. (AFP/OL-1)