Reini Wirahadikusumah Nakhoda Perempuan Pertama ITB

REINI Wirahadikusumah menorehkan sejarah setelah terpilih menjadi rektor Institut Teknologi Bandung (ITB) untuk periode 2020-2025 mendatang. Bagaimana tidak? Profesor berusia 52 tahun ini menjadi perempuan pertama yang menakhodai perguruan tinggi termasyhur di Indonesia itu.

Pelantikan Reini dilakukan oleh Majelis Wali Amanat (MWA) ITB yang dipimpin Yani Panigoro, di Aula Barat ITB, Bandung, kemarin. Seusai pelantikan, perempuan kelahiran Jakarta, 25 Oktober 1968, itu, menilai tidak ada hal yang luar biasa dari terpilihnya ia sebagai rektor ITB.

Ia menegaskan, pada dasarnya laki-laki atau perempuan sama-sama memiliki keinginan yang luhur terhadap pendidikan. “Perempuan itu adalah komponen yang sama besarnya dengan laki-laki. Kita sama ingin berkontribusi yang sama besarnya,” kata Guru Besar Teknik Sipil di Fakultas Teknik Sipil dan Lingkunngan ITB itu.

Reini merupakan Sarjana Teknik Sipil, Rekayasa Struktur, dan Geoteknik ITB pada 1986-1991 yang lulus dengan predikat cum laude. Pendidikan S-2 ditempuhnya di Purdue University, Amerika Serikat, pada bidang master of science in civil engineering, major area: construction engineering and management. Di kampus yang sama, gelar PhD diraihnya pada 1999.

Pada 2008 dan 2016, Reini mendapatkan Satyalancana Karya Satya dari Pemerintah RI. Sebelumnya, ia meraih penghargaan Endeavour Awards, Australia Awards Indonesia, Visiting Research at Queensland University of Technology (QUT), Brisbane, Australia, pada 2014.

Reini mengatakan, tidak ada kata terlambat meski rektor perempuan ITB baru ada setelah usia seabad. “Tak pernah terlambat, setelah 100 tahun ada rektor perempuan. Ini sudah keputusan yang di atas. Insya Allah saya bisa menjalankan amanah,” sahut keponakan Umar Wirahadikusuma, Wakil Presiden Indonesia ke-4 (1983-1988) itu.

Sarjana Teknik Sipil ITB yang lulus pada 1991, itu, mengaku akan melanjutkan berbagai program yang telah dijalankan rektor sebelumnya, Kadarsah Suryadi. Terlebih, selama ini menurutnya banyak capaian-capaian positif yang sudah diraih ITB.

Meski begitu, menurutnya, dalam setiap generasi terjadi perubahan tantangan yang harus direspons secara kritis, kreatif, inovatif, integritas, dan berkedaulatan. Ia pun memasukkan rencana adopsi paradigma pendidikan 4.0 yang terhubung dalam pembelajaran dan perluasan pengalaman belajar sebagai misinya selama 5 tahun ke depan.



Era baru

Pemilihan rektor ITB dimulai dari proses penjaringan sebanyak 34 pendaftar, kemudian diseleksi menjadi 10 calon dan dikerucutkan lagi menjadi tiga calon rektor. Reini unggul dari dua kandidat lain, yakni Jaka Sembiring (Sekolah Teknik Elektro dan Informatika) dan Kadarsah Suryadi (rektor lama).

Ketua MWA ITB, Yani Panigoro, berharap kepemimpinan Reini Wiraha­dikusumah di era baru ini membawa perubahan yang lebih baik lagi bagi kampus tersebut. “Mari kita songsong era baru ITB dengan semangat dan keyakinan baru. Semoga Allah SWT meridai,” katanya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berharap pembangunan Kampus ITB di Cirebon bisa segera tuntas dengan kepemimpinan baru di bawah Reini. “Mudah-mudahan dalam kepemimpinan Prof Reini bisa dituntaskan secepatnya sehingga pemerataan pendidikan, khususnya di pantura, bisa tercapai,” kata Emil.

Nantinya, kampus ITB Cirebon akan membuka tiga jurusan, yakni teknik industri, planologi, serta seni rupa kriya dan tekstil. Kampus ITB Cirebon berdiri di atas lahan seluas 30 hektare yang berlokasi di Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon. (H-2)