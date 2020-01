All-New Kia Seltos Resmi Dipasarkan Indonesia

BERTEPATAN dengan tanggal cantik 20-1-20 PT Kreta Indo Artha (KIA), Agen Pemegang Merk Kia resmi meluncurkan All-New Kia Seltos di Indonesia.

Kendaraan jenis Sport Utility Vehicle (SUV) baru Kia itu hadir dengan sederet fitur baru yang diklaim tidak dimiliki kendaraan sekelasnya

Peluncuran All-New Kia Seltos yang digelar di Mal Kota Kasablanka pada Senin (20/1) juga menandai dimulainya pameran di kawasan perbelanjaan di Jakarta Selatan dan di Jakarta Utara.

SUV lima penumpang yang debut global di New Delhi, India itu hadir dengan desain atraktif yang mengusung banyak teknologi mutakhir di dalamnya dan juga ditunjang dengan fitur keselamatan yang lengkap.

Presiden Direktur KIA Andrew Nasuri mengatakan, All-New Seltos merupakan model penting bagi Kia yang berperan penting dalam perluasan jejak global Kia.

Baca juga : Helikopter ACH130 Edisi Aston Martin

"Dengan All-New Kia Seltos, kami membidik konsumen muda yang dekat dan sangat paham teknologi karena mobil ini sarat dengan teknologi dan perangkat keselamatan mutakhir." kata Andrew.

All-New Kia Seltos mengusung grille 'Tiger Nose' yang diperbarui sebagai identitas utama yang dirancang lebih menyatu antara grille besar dengan headlamp berteknologi LED plus fitur Auto Light.

Bumper depan dirancang agresif serta memiliki sudut approach lebih tajam untuk menunjang berkendara off-road. Ground clearance setinggi 183 mm ditranslasikan dalam wujud gagah untuk penggambaran jiwa petualang.

Coretan garis tegas tampak menghias bagian belakang. Taillight LED dengan ornamen futuristis menghasilkan pendaran cahaya yang menarik perhatian dikombinasi lubang knalpot ganda yang mencerminkan kemampuan jantung mekanisnya.

All New Seltos ditopang oleh mesin mutakhir Kappa 1.4 liter turbo E-WG (Electronic control Waste Gate)-dual CVVT, GDI (Gasoline Direct Injection) yang mampu merilis daya 140 PS pada 6.000 rpm dengan torsi 242 Nm antara 1.500-3.200 rpm. Mesin ini dikawinkan dengan transmisi otomatis 7 Speed Dual Clutch Transmission (DCT).

Keatraktifan eksterior turut menjalar ke kabin. Kemewahan didapat melalui material bermutu tinggi dan detail bagian terkecil. Desain dashboard dibuat secara driver oriented.

Sentuhan high-tech tertuang lewat monitor infotainment dan panel instrumen. Meter cluster Supervision berupa monitor ukuran 7 inch, berisi ragam informasi penting seputar kendaraan.

Pusat sarana hiburan dan komunikasi terpampang jelas di bagian tengah melalui monitor LCD 8 inci. Selain Bluetooth voice recognition, head unit All-New Kia Seltos sudah dilengkapi Apple Car Play dan Android Auto. Layar monitor pun mampu menampilkan visual kamera parkir untuk memantau bagian belakang bahkan saat kendaraan sedang berjalan bila diperlukan.

Product Planning KIA Harry Yanto mengatakan bahwa ada beberapa fitur yang dimiliki All New Seltos yang tidak dimiliki oleh SUV di kelasnya. Selain kamera belakang yang dapat aktif saat berjalan ada juga wireless charging.

Harry juga memaparkan soal unsur safety kendaraan ini yang menggunakan struktur bodi Advanced High Strength Steel (AHSS) dan Press Hot Stamping (PHS) yang disisipkan pada bagian-bagian tertentu untuk melindungi kabin penumpang saat terjadi kecelakaan.

Baca juga : Mercedes-Benz New Vito Tawarkan Kustomisasi Kabin

"PHS diantaranya digunakan pada bagian pilar yang menopang atap. Proses pembuatannya ditempa dalam kondisi panas sehingga sangat kuat menopang bagian atap agar kabin penumpang tidak mudah terdeformasi saat kendaraan mengalami kecelakaan yang menyebabkan mobil terguling," papar Harry.

Ada juga penguatan di bagian depan kabin untuk melindungi saat benturan terjadi pada bagian roda yang tidak terlindungi sasis untuk melindungi kaki penumpang saat terjadi tabrakan pada seperempat bagian depan sisi kendaraan.

Selain itu terdapat 6 airbags di seantero kabin sepanjang di bagian sisi-sisi jendela (curtain airbag) yang mengurangi risiko dampak benturan saat terjadi kecelakaan.

SUV yang dibuat di pabrik tercanggih Kia India ini hadir dengan 3 varian, E, EX dan EX+, All-New Kia Seltos ditawarkan dengan harga Rp295 juta untuk varian E, Rp320 juta untuk varian EX dan Rp355 juta untuk varian tertinggi EX+ (OTR Jakarta).

Hadir dalam enam pilihan warna menarik ditawarkan: Glacier White Pearl, Aurora Black Pearl, Intelligency Blue, Intense Red, Steel Silver dan Punchy Orange. (OL-7)