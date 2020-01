Animasi Legendaris Studio Ghibli Mengudara di Netflix

Layanan streaming Netflix, hari ini (20/1), mengumumkan mulai 1 Februari, 21 film animasi karya Studio Ghibli, akan tersedia di platform mereka.

Namun, ke-21 film animasi Studio Ghibli itu tidak akan tersedia di Amerika Serikat, Kanada, dan Jepang. Kerja sama itu ditempuh melalui distributor film Wild Bunch International.

“Di zaman sekarang, ada banyak cara luar biasa sebuah film menjangkau penontonnya. Kami telah mendengar masukan dari para penggemar kami dan memutuskan untuk membawa katalog film kami ke layanan streaming. Kami berharap dengan cara ini semua orang di dunia dapat lebih mengenal Studio Ghibli," papar Produser Studio Ghibli Toshio Suzuki, melalui rilis yang Media Indonesia terima, Senin, (20/1).

Pada awal Februari, Castle in The Sky (1986), My Neighbor Totoro (1988), Kiki’s Delivery Service (1989), Only Yesterday (1991), Porco Rosso (1992), Ocean Waves (1993), dan Tales from Earthsea (2006) akan lebih dahulu bisa dinikmati oleh para pengguna Netflix. Sementara itu, film mereka yang meraih Oscars, Spirited Away (2001) akan bisa disaksikan pada awal Maret. Untuk waktu awal penayangan, Netflix membagi dalam tiga periode waktu dari ke-21 animasi Ghibli. Terakhir, akan tersedia pada April.

Sebelumnya, Studio Ghibli juga menjalin kerja sama pada Oktober tahun lalu untuk mengudarakan ke-21 film animasinya lewat layanan streaming WarnerMedia, di HBO Max. (M-2)