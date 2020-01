Klopp Enggan Pesta Lebih Dini

TAHUN ini bisa jadi akhir penantian Liverpool meraih gelar Liga Primer Inggris setelah musim 1989/1990. Peluang itu semakin besar setelah mengalahkan Manchester United dengan skor 2-0 di Stadion Anfield, Minggu (20/1) malam.

Kemenangan itu membawa Liverpool unggul 16 poin dari Manchester City plus satu tabungan laga kontra West Ham. Dengan menyisakan 16 laga, The Reds bisa pesta lebih awal jika mampu mempertahankan tren kemenangan.

Publik Anfield pun sudah tak sabar menyambut trofi Liga Primer yang sudah lama mereka idam-idamkan itu. Para fans di stadion menyanyikan "we're going to win the league," setelah mengalahkan Manchester United.

Meski berada di ambang gelar juara, Manajer Liverpool Juergen Klopp menolak untuk menggelar pesta dan menyanyikan lagu juara bersama para fans.

Juru taktik asal Jerman itu mengatakan ketimbang memikirkan gelar juara, fokusnya saat ini untuk mengalahkan tim kuda hitam Wolerhampton Wanderers pada Jumat (24/1) pukul 03:00.

"Tentu saja fans boleh bermimpi dan bernyanyi yang mereka mau. Tapi, kami tidak akan menjadi bagian dari pesta itu. Ini atmosfer yang positif tapi saya harus konsentrasi lawan Wolves," katanya. (OL-8)