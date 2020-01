Penyanyi Muda Dominasi Top Female di Billboard Indonesia

NOMINASI Billboard Indonesia Music Awards 2020 baru saja dirilis. Ada 12 kategori penghargaan yang bakal diperebutkan para musisi.

Dalam 12 kategori tersebut, Billboard Indonesia mengambil data yang mengacu pada periode waktu antara pertengahan 2018 dan akhir 2019. Data diambil dari berbagai platform, seperti layanan streaming musik, layanan streaming video, data pemutaran di radio, data pemutaran di karaoke, dan engagement para musisi di sosial media.

Dalam 12 kategori itu, salah satunya ialah Top Female Singer of The Year yang berisi barisan para penyanyi perempuan muda. Mereka ialah Brisia Jodie, Hanin Dhiya, Marion Jola, dan Nadin Amizah. Hanya Yura Yunita, yang bisa dikatakan lebih 'senior' dari mereka. Sementara itu, dalam kategori Top Male Singer of The Year terdapat nama Andmesh Kamaleng, Rizky Febian, Fiersa Besari, Judika, dan Budi Doremi.

Adu Rayu milik Yovie Widianto yang berkolaborasi dengan Tulus dan Glenn Fredly, cukup mendominasi di beberapa nominasi. Selain berada di nominasi utama Top Song of The Year, Adu Rayu juga masuk dalam kategori Top Collaboration, Top Streaming (Audio) Song of The Year, dan Top Radio Airplay.

Billboard Indonesia mulai rutin mengeluarkan tanggal lagu 100 tiap pekannya pada Rabu sejak tahun lalu. Pada edisi awal, saat itu pada 25 September. Untuk melakukan pemeringkatan, Billboard Indonesia juga bersandar pada beberapa tabulasi data yang sama seperti ketika mereka menyusun nominasi penghargaan pada tahun ini.

"Kita perlu regenerasi. Dengan chart bisa melihat. Siapa yang menciptakan lagunya, dan orang-orang jadi lebih tahu ada kerja di balik layar," papar Adib Hidayat dari Billboard Indonesia dalam konferensi pers pembacaan nominasi Billboard Indonesia Music Awards 2020, pada Senin, (20/1) di MNC Studio, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Billboard juga bekerja sama dengan stasiun televisi RCTI dalam ajang penghargaan musik ini.

Dari 12 kategori tersebut, juga muncul kategori yang menarik, seperti Top Throwback Hits of The Year, yang memasukkan lagu-lagu lama dengan usia minimal sedekade dan masuk dalam tangga lagu 100 Billboard Indonesia. Dalam kategori tersebut, ada Berharap Tak Berpisah milik Reza Artamevia, Dan (Sheila on 7), Kangen (Dewa 19), Kecewa (Bunga Citra Lestari), Kenangan Terindah (Samsons), dan Manusia Bodoh (Ada Band). Kategori unik lainnya ialah Top Karaoke Song of The Year yang diisi oleh para nomine Akhir Cinta (The Panbers), Dia (Anji), Harusnya Aku (Armada), Kangen (Dewa), Kekasih Bayangan (Cakra Khan) dan Salah Apa Aku (Ilir7), lagu yang tenar lewat sosial media Tiktok. (M-1)



Berikut nominasi lengkap dari 12 kategori Billboard Indonesia Music Awards 2020.

Top Song of The Year

Adu Rayu (Yovie Widianto, Tulus, Glenn Fredly)

Cinta Karena Cinta (Judika)

Hanya Rindu (Andmesh)

Rayu (Laleilmanino, Marion Jola)

Tolong (Budi Doremi)

Top Collaboration of The Year

Adu Rayu (Yovie Widianto, Tulus, Glenn Fredly)

Amin Paling Serius (Sal Priadi, Nadin Amizah)

Bebas (Iwa K, Sheryl Sheinafia, Maizura, Agatha Pricilla)

Tak Ingin Pisah Lagi (Marion Jola, Rizky Febian)

Waktu yang Salah (Fiersa Besari, Tantri)

Top New Artist of The Year

Arsy Widianto

Brisia Jodie

Hindia (Baskara Putra)

Marion Jola

Nadin Amizah

Top Streaming Song of The Year (Audio)

Adu Rayu (Yovie Widianto, Tulus, Glenn Fredly)

Cinta Karena Cinta (Judika)

Cinta Luar Biasa (Andmesh)

Rayu (Laleilmanino, Marion Jola)

Tolong (Budi Doremi)

Top Streaming Song of The Year (Video)

Cinta Karena Cinta (Judika)

Cinta Luar Biasa (Andmesh)

Kartoyono Medot Janji (Denny Caknan)

Salah Apa Aku (Ilir7)

Tolong (Budi Doremi)

Top Socal Artist of The Year

Agnezmo

Fiersa besari

Hindia (Baskara Putra)

Kunto aji

Rich Brian



Top Male Singer

Andmesh

Budi Doremi

Fiersa Besari

Judika

Rizky Febian

Top Female Singer of The Year

Brisia Jodie

Hanin Dhiya

Marion Jola

Nadin Amizah

Yura Yunita



Top Duo/Group/Band of The Year

GAC

Hivi

Juicy Luicy

Noah

The Overtunes

Top Radio Airplay

Adu Rayu (Yovie Widianto, Tulus, Glenn Fredly)

Cinra Karena Cinta (Judika)

Hanya Rindu (Andmesh)

Rayu (Laleilmanino, Marion Jola)

Wanitaku (Noah)

Top Karaoke Song of The Year

Akhir Cinta (The Panbers)

Dia (Anji)

Harusnya Aku (Armada)

Kangen (Dewa 19)

Kekasih Bayangan (Cakra Khan)

Salah Apa Aku (Ilir7)

Top Throwback Hits of The Year

Berharap Tak Berpisah (Reza Artamevia)

Dan (Sheila on 7)

Kangen (Dewa 19)

Kecewa (Bunga Citra Lestari)

Kenangan Terindah (Samsons)

Manusia Bodoh (Ada Band)