Raih Aktor Terbaik di Ajang SAG, Film Parasite Kian Dekati Oscar

FILM produksi Korea Selatan, Parasite berhasil memenangkan penghargaan utama (best cast) di ajang Screen Actors Guild Awards (SAG), yang digelar di Los Angeles Amerika Serikat, Minggu (19/1) atau Senin WIB. Keberhasilan ini kian mengukuhkan film besutan Bong Joon-ho sebagai kuda hitam dalam ajang Piala Oscar yang akan diumumkan Februari mendatang.

Untuk ajang Oscar, Parasite secara mengejutkan masuk dalam lima nominasi yakni Best International Feature Film, Best Director, Best Original Screenplay, dan Best Pictures.

Kemenangan di ajang SAG dan nominasi Oscar, membuktikan jika film komedi muram Korea ini mampu mendobrak kendala bahasa yang selama ini didominasi film-film berbahasa Inggris."Aku sedikit merasa malu seolah kita adalah parasit Hollywood sekarang," canda aktor Lee Sun-Kyun, seperti dikutip AFP.

Bong Joon-Ho selaku sutradara mengakui saat ini memang jadi momentum bagi karyanya untuk meraih Oscar. Film yang menggabungkan genre komedi, drama, dan horor ini menceritakan kiprah keluarga miskin karena menyusup ke rumah tangga yang lebih kaya, dan menangani jurang pemisah kelas yang semakin lebar. "Meskipun judulnya adalah 'Parasite,' saya pikir film ini tentang koeksistensi dan bagaimana kita semua bisa hidup bersama," kata bintang Song Kang-ho, yang meraih penghargaan.

Film yang sangat digemari itu memang gagal meraih penghargaan utama di Golden Globes dan Saturday's Producers Guild Awards. Tetapi kemenangan di SAG pada Minggu ini, menegaskan popularitas luar biasa film ini di Hollywood. Mereka mengalahkan Bombshell, The Irishman, Jojo Rabbit, serta Once Upon a Time... in Hollywood.

Berhubung para aktor merupakan persentase terbesar dari Academy of Motion Picture Arts and Sciences, pilihan mereka dianggap sebagai penentu Academy Awards atau Oscar.

Tapi dalam dua tahun terakhir, pemenang terbaik SAG tidak menjadi gagal meraih film terbaik Oscar. Black Panther tahun lalu dan Three Billboards Outside Ebbing, Missouri pada 2018.

Dan film unggulan tahun ini, 1917 yang dijagokan karena ketajaman teknisnya, tidak dinominasikan oleh SAG. Namun, pada Sabtu (18/1), film ini memenangkan penghargaan tertinggi dalam ajang Producers Guild Award (PGA). Dalam 21 dari 30 tahun terakhir, pemenang PGA selalu keluar juga sebagai pemenang film terbaik Oscar. (M-3)