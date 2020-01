Billie Eilish akan Konser di Indonesia pada 7 September

BILLIE Eilish akan menggelar konser di ICE BSD, Tangerang, 7 September mendatang, hal ini diungkap Third Eye Management dan Dyandra Global Edutainment selaku promotor melalui keterangan resmi, Senin (20/1).

Konser yang bertajuk Where Do We Go? World Tour itu merupakan bagian dari rangkaian tur dunianya. Meski demikian, harga tiket dan tanggal penjualannya belum diberikan secara detail.

Pada 2019, Eilish berhasil merajai Billboard Hot 100 dengan single Bad Guy yang diambil dari album debut global multiplatinumnya, When We All Fall Asleep, Where Do We Go? produksi Interscope/Darkroom Records.

Eilish secara resmi menjadi artis pertama di milenium ini yang berhasil mencapai posisi puncak untuk album dan singlenya.

Kini, dia juga menjadi artis solo perempuan ketiga dalam 31 tahun terakhir yang beberapa lagunya menduduki puncak tangga lagu Billboard Alternative Songs (bersama Alanis Morrissett dan Sinead O'Connor).

Bad Guy juga meraih posisi puncak di chart airplay Pong Songs setelah sebelumnya berada di posisi atas Alternative Songs. Album yang dirilis pada 29 Maret itu pun mampu bertengger di tangga album Billboard 200.

Kini When We All Fall Asleep, Where Do We Go? menjadi album terlaris 2019 di Amerika Utara.

Baru-baru ini, Eilish menghiasi sampul Rolling Stone, V, Billboard , Variety dan ELLE, dan telah menghasilkan lebih dari 17 miliar streaming global hingga saat ini.

Eilish akan memulai tur di Amerika Utara yang tiketnya telah terjual habis pada Maret 2020 dan akan dilanjutkan dengan tur ke Amerika Selatan dan Inggris sebelum menuju ke Asia. (OL-1)