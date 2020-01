Ungkapan Jujur Jun So Min Lewat Buku

JUN So Min, artis Korea yang dikenal lewat variety show Running Man baru saja melepas buku terbarunya yang ia tulis sendiri, berjudul You Can Call Me After a Drink. Buku yang diluncurkan pada Minggu (19/1) ini menggambarkan tentang pemikirannya yang jujur dan realistis tentang cinta, kesepian dan kehidupan secara umum. Penanda buku tersebut diluncurkan saat ia mengunggah foto buku barunya di Instagram pribadinya pada 19 Januari 2020.

"Sebenarnya, saya sangat sedih sekarang. Mereka mungkin sebenarnya tidak tertarik, tetapi ketika seseorang melihat wajah kosong saya dan bertanya apakah ada sesuatu yang salah, itu mungkin berarti saya dicintai," ungkapnya seperti dilansir di situs Soompi.

Dia melanjutkan salah satu temannya telah membaca buku tersebut dan sempat menitikkan air mata.

"Saya melihat temanku dengan lembut menghapus air matanya ketika membaca beberapa halaman bukuku. Melihat itu saya merasa lebih bahagia dan lebih bersyukur karena apa yang saya inginkan dipahami orang lain. Sebetulnya apa yang saya inginkan adalah untuk dipahami. Mereka melakukannya dan bangga terhadap saya," ungkap So Min.

baca juga: Firli Bahuri, Menggandrungi Lagu-Lagu Didi Kempot

Baginya buku tersebut merupakan ungkapan pikirannya yang tidak pernah diketahui banyak orang. Dan So Min hanya ingin dimengerti sebagai seorang manusia biasa. Ia pun mengadakan sesi tanda tangan untuk bukunya di Kyobo Book Center, Gangnam, Seoul pada Minggu (19/1). Ia pun mengaku tidak kebaratan akan menangis bersama penbaca setelah membaca You Can Call Me After a Drink.

"Saya sangat tersanjung," ungkap So Min yang tidak sungkan akan memeluk para pembaca bukunya. (OL-3)