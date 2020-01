Klopp tidak Larang Pendukung Liverpool Nyanyikan Lagu Juara

PELATIH Liverpool Juergen Klopp mengaku dirinya tidak bisa melarang suporter timnya menyanyikan yel-yel lagu juara. Tetapi, pelatih Jerman itu menegaskan ia dan para pemainnya tidak akan bergabung dalam pesta tersebut.

Para suporter Liverpool terdengar menyanyikan yel-yel 'Now you're gonna believe it, we're gonna win the league' di tribun Stadion Anfield ketika the Reds mengalahkan Manchester United 2-0 dalam laga pekan ke-23 Liga Primer Inggris, Minggu (19/1) waktu setempat.

"Mereka boleh menyanyikan yel-yel apapun, kecuali nama saya sebelum pertandingan berakhir," kata Klopp selepas pertandingan dilansir laman resmi Liverpool.

"Saya tidak berada di sini untuk mendikte apa yang akan mereka nyanyikan," imbuhnya.

Baca juga: Kalahkan MU, Liverpool Kian Dekat dengan Gelar Juara

Menurut Klopp, ia justru akan menganggap aneh jika para suporter Liverpool tidak berada dalam suasana hati yang baik selepas kemenangan itu.

Akan tetapi, Klopp menegaskan tugasnya dan para pemain Liverpool hanyalah fokus terhadap pertandingan yang ada di hadapan mereka.

"Tentu saja para suporter boleh bermimpi, bernyanyi, apa pun yang mereka mau, selama mereka mendukung kami ketika bermain. Itu oke," katanya.

"Tapi, kami tidak akan bergabung dalam pesta itu dulu, sebab kami tahu tugas kami," tegas Klopp.

Kemenangan atas MU membuat Liverpool kian mantap bercokol di puncak klasemen dengan koleksi 64 poin.

Liverpool kini unggul 16 poin dari juara bertahan sekaligus pesaing terdekat Manchester City yang ada di posisi kedua dan sehari sebelumnya gagal menang.

Kenyataan itu memperbesar peluang Liverpool memenangi perburuan juara Liga Primer Inggris musim ini, demi mengakhiri paceklik gelar selama hampir tiga dasawarsa. (OL-1)