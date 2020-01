Negosiator itu Pendidik

SAYA sebenarnya sulit untuk mulai menuliskan keterlibatan saya dalam misi kemanusiaan yang diinginkan Bapak Surya Paloh. Betul memang kalau saya terlibat dalam pengelolaan Sekolah Sukma Bangsa di Aceh dalam 10 tahun terakhir ini. Waktu memulai misi kemanusiaan merancang dan mengelola sekolah bagi anak-anak korban konfl ik dan korban tsunami di Aceh, saya sangat menjaga jarak dari semua kepentingan politik dan korporasi Media Group. Saya tak pernah tercatat sebagai pegawai Media Group dalam konteks kelembagaan, juga tidak pernah tercatat sebagai anggota Partai NasDem.

Saya hanya membantu merealisasikan gagasan dan ide besar Bapak Surya Paloh tentang masa depan Aceh melalui pendidikan, dan saya terlibat dalam hubungan emosional kekerabatan dengan Bapak Surya Paloh, Rerie L Moerdijat, dan Lisa Luhur, serta temanteman Media Group lainnya. Karena itu, ketika diminta untuk kedua kalinya membantu misi kemanusiaan dalam upaya pembebasan para sandera di Filipina Selatan pun saya masih seorang Ahmad Baedowi dengan posisi yang sama. Bagi saya, ide misi kemanusiaan kali ini sama sekali berbeda dengan misi pengelolaan pendidikan, terutama dari segi waktu. Jika mengelola sekolah dibutuhkan waktu yang lama dan kesabaran yang panjang, upaya untuk mencari tahu bagaimana caranya membebaskan sandera memerlukan analisis yang tepat dan juga komprehensif. Saya hanya menjawab, "Siap, dan insya Allah dengan niat ikhlas demi kemanusiaan dan tak akan dipublikasi," ketika Bapak Surya Paloh menelepon saya untuk mendampingi Mayjen Supiadin berangkat ke Filipina. Kami berangkat bertiga, yaitu Mayjen Supiadin, saya (Ahmad Baedowi), dan Dr Samsu Rizal Panggabean. Nama terakhir saya usulkan untuk bergabung juga karena kekerabatan saya dengan dia sejak di bangku kuliah dulu.

Selain itu, saya dan Rizal pernah membuat riset tentang Motivation and Root Causes of Terrorism pada 2010, dengan salah satu daerah yang kami riset ialah Filipina Selatan (Mindanao). Kebetulan kedua adalah, di akhir 2011, saya pernah mempresentasikan gagasan A School That Learns yang bercerita tentang suka duka mengelola sekolah di bekas daerah konfl ik di depan Gubernur Mindanao, Mojiv Hattaman, yang merupakan Autonomous Region of Moslem Mindanao (ARMM). Di 2012, rombongan dari Department of Education ARMM dipimpin Dr Shuaib Maulana juga berkunjung ke Sekolah Sukma Bangsa di Aceh. Menemukan pola kekerabatan Karena banyak terlibat dalam urusan pendidikan, ketika memasang niat untuk memulai sebuah misi kemanusiaan ini juga dengan tujuan belajar.

Dalam belajar tak ada yang lebih menyenangkan daripada membina hubungan kekerabatan dengan siapa saja. Karena itu, target kunjungan pertama ialah mengunjungi kerabat saya, Prof Dr Sulog Bra, salah seorang pengajar di Mindanao State University. Dr Sulog Bra merupakan resource pertama yang kami dengarkan pendapatnya tentang penyanderaan nelayan Indonesia di Kepulauan Sulu. Menurut Dr Sulog Bra, cukup sulit bagi kita untuk memperoleh validitas data tentang sandera karena banyaknya faksi di dalam Abu Sayyaf Group (ASG).

Kemudian Dr Sulog Bra menyarankan kami untuk bertemu dengan Prof Dr Aboud Sayid Lingga, Kepala Pusat Studi Kelompok Bangsa Moro di Mindanao State University. Sore hari di tanggal yang sama, 5 April 2016, kami bertemu dengan Prof Dr Aboud Sayid Lingga, dan mendengarkan beberapa pendapat dan nasihatnya, sebagai orang penting dalam kelompok penasihat Mindanao Islamic Liberation Front (MILF) yang terus melakukan perundingan damai dengan pemerintah Filipina. Dari Prof Lingga kami memperoleh cukup data untuk mulai menghubungi beberapa contact yang ada di Mindanao. Salah satunya dia merekomendasikan kami bertemu dengan Executive Secretary dari Autonomous Region of Moslem Mindanao (ARMM), Attorney Laisa Masuhud Alamia.

Hari kedua kami di Cotabato, pada 6 April 2016, jam 11 pagi kami bertemu dengan Dr Shuaib Maulana dan Department of Education ARMM untuk diskusi awal tentang kondisi sandera di Sulu. Menurut Dr Shuaib Maulana, sebaiknya kita bertemu dengan Executive Secretary ARMM karena menurutnya kantor ARMM memiliki backdoor team yang bisa dimintakan bantuan untuk melakukan negosiasi dengan para penyandera. Dr Shuaib Maulana adalah orang yang pernah mengunjungi Sekolah Sukma Bangsa di Aceh pada 2012. Di hari yang sama, 6 April pukul 04.30, kami diterima Executive Secretary ARMM, Attorney Laisa Masuhud Alamia, di ruang kerjanya dan berdiskusi sekitar 1 jam. Sebagai anak asli Sulu dan mengetahui persis kondisi budaya dan psikologis masyarakat Sulu, menurut pengakuannya sangat sulit menggunakan backdoor team ARMM karena saat ini sedang ramai kampanye menjelang pemilu di Filipina. Karena itu, menurutnya, pendekatan government to government adalah cara dan skenario yang terbaik untuk mengatasi masalah sandera Indonesia ini.

Di hari ketiga, 7 April 2016, Dr Sulog Bra mengusulkan kami untuk mengunjungi Bangsamoro Development Agency (BDA), sebuah NGO di bawah MILF, untuk berdiskusi soal kemungkin an bantuan mereka. Pukul 10.20 kami dipertemukan dengan Dr Muhammad Ya'qob, Director BDA. Hasil diskusi awal dengan Muhammad Ya'qob, dia menyarankan untuk bertemu dengan Regional Director dari Basilan, Sulu, dan Tawi-Tawi yang kebetulan sedang rapat koordinasi di Cotabato. Pukul 19.30, kami dipertemukan dengan Regional Director dari BDA, Muhammad alQadri (Sulu), Mustafa (Tawi-Tawi), dan Osman Tanabar (Basilan). Diskusi berlangsung selama kurang lebih 3 jam. Kami memperoleh banyak informasi tentang bagaimana situasi di Sulu. Perseteruan antara MILF dan MNLF jelas sekali mewarnai tarik-menarik tentang posisi para sandera. Setelah itu, kami mengambil kesimpulan, sulit untuk menggunakan MILF dalam proses negosiasi ini karena mayoritas Sulu adalah MNLF.

Hari keempat, 8 April 2016, jam 1 siang, kami bertemu dengan kerabat lainnya dari dua NGO yang pada proses selanjutnya menjadi bagian dari Tim Kemanusiaan Surya Paloh. Mereka ialah anak-anak muda yang bergerak di bidang advokasi nirkekerasan dan pemberdayaan masyarakat. Dari mereka kemudian kami bisa masuk jaringan MNLF setelah diperkenalkan melalui telepon dengan seorang re volusioner warga Sulu yang juga pernah ditawan Abu Sayyaf Group selama 4 bulan. Teman Dalam (TD) ini mengetahui secara persis peta kelompok pecahan yang menyandera warga Indonesia. Informasi pertama ialah dari kelompok Al-Habsyi. Di hari kelima, 9 April, kami memperoleh konfirmasi dari TD bahwa pimpinan mereka (sebut saja Grand Alpha) bertanya tentang siapa kami. Kemudian kami sebut kami bekerja atas nama kemanusiaan yang diinisiasi oleh Bapak Surya Paloh.

Konfirmasi ini menjadi penting agar TD bisa mengontak penghubung di lapangan tentang kemungkinan negosiasi dengan kami. Pada 10 April, kami sepakat untuk bertemu dengan TD dan timnya di Manila. Tepat pukul 19.30, kami bertemu secara langsung dengan TD, BHU (kerabat dari petinggi MNLF), NRH (kombatan MNLF), juga dengan RQ dan DR. Hasil dari diskusi selama 3 jam, kami bersepakat untuk membentuk tiga tim yang dipimpin oleh RQ, TD, dan NRH. Ketiga tim ini kemudian membuat peta negosiasi dengan cara kekerabatan di tiga titik, yaitu Sulu, Zamboanga, dan Manila. Dalam temuan awal ketiga tim ini, soal dana tebusan (ransom) yang dirilis media berjumlah 50 juta peso, menurut mereka masih diragukan kebenarannya. (X-3)