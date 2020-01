KETERLIBATAN Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar dalam kasus dugaan

suap terkait dengan sengketa pemilu kada membuat rakyat marah. Mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie bahkan mengusulkan agar Akil dihukum mati.

Akil ditangkap oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, Rabu (2/10) malam, di rumah dinasnya, kompleks pejabat tinggi negara di Jl Widya

Chandra No 7 Jakarta Selatan. Kemarin, ia pun ditetapkan sebagai tersangka atas dua kasus, yakni sengketa pemilu kada Gunung Mas, Kalimantan Tengah, dan pemilu kada Kabu paten Lebak, Banten. Jimly mengatakan perbuatan Akil sangat mengecewakan karena sebagai Ketua MK semestinya ia bersih dari segala kepentingan. Jimly mengaku sudah sering mende ngar laporan negatif tentang Akil dari berbagai pihak.

Kalau sudah OTT (operasi tangkap tangan) begitu, dia ber arti terbukti melakukan. Me nurut saya, pantasnya orang ini dihukum mati, tegasnya, kemarin. Ketua DPR Marzuki Alie setuju Akil dituntut hukuman mati. Ya setuju, kalau penegak hukum langgar hukum, hukumannya dobel. Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menyatakan tertangkapnya Akil menunjukkan bahwa demoralisasi terus mengancam negeri ini.

Demoralisasi bangsa ini harus kita hentikan, tegasnya. Menurut Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi UGM Zaenal Arifi n Mochtar, penangkapan Akil sebagai hari berkabung nasional.

Rakyat kebanyakan pun geram. Menurut mahasiswa Pascasarjana Jurusan Ilmu Politik UGM Arie Oktara, tertangkapnya Akil menunjukkan penegakan

hukum di Indonesia benar-benar bobrok. Begitu pula dirasakan warga

Bogor, Kholikul Alim. Ia menilai penangkapan Akil memperkuat anggapan atas maraknya jual-beli jabatan di Tanah Air. Orang yang tidak kapabel pun bisa menjadi kepala daerah asalkan memiliki uang banyak. Hukum tidak bisa diandalkan lagi.

Dalam keterangan pers, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memahami kemarahan publik. Saya merasakan kema rahan dan keterkejutan rakyat Indonesia mengetahui apa yang terjadi malam itu (penangkapan Akil). Enam tersangka Setelah memeriksa 13 orang, KPK kemarin menetapkan enam tersangka. Selain Akil, dalam kasus pemilu kada Gunung Mas, anggota Komisi II DPR dari Partai Golkar Chairun Nisa menjadi tersangka penerima suap.

Bupati Gunung Mas Hambit Bintih dan pengusaha Cornelis Nalau sebagai pemberi suap. Dalam pemilu kada Lebak, KPK menetapkan Akil dan advokat Susi Tur Andayani sebagai tersangka penerima suap. Adapun adik Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah yang juga suami Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany, Tubagus Chaeri Wardana, sebagai tersangka pemberi suap.

Uang yang disita untuk Gunung Mas 284 ribu dolar Singapura dan US$22 ribu atau sekitar Rp3 miliar, sedangkan di Lebak Rp1 miliar yang disimpan dalam travel bag berwarna biru dengan pecahan Rp100 ribu dan Rp50 ribu.

Untuk yang Rp3 miliar merupakan one for all atau sekaligus, sementara yang Rp1 miliar bagian dari proses, kata Ketua KPK Abraham Samad. Para tersangka kemarin mulai ditahan di Rutan KPK. Ketika ditanya soal hukuman potong jari bagi koruptor yang pernah dia lontarkan, Akil yang keluar dari mobil tahanan malah menampar wartawan.

Bapak pernah bilang koruptor itu layak dihukum potong jari. Kalau Bapak terbukti bersalah, siap potong jari? tanya seorang wartawan. Tiba-tiba, plak, tangan Akil

melayang ke muka pewarta yang bertanya.