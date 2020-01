Harga Cabai Merah di Karawang Juga Naik

KELANGKAAN harga cabai rawit merah dan cabai merah di Karawang menyebabkan harga komoditas tersebut meroket di pasar-pasar tradisional. Seperti diakui pedagang Pasar Johar Karawang, Mukidi,50 saat ini harga cabai rawit merah mencapai Rp70.000 per kg dari sebelumnya hanya Rp35.000 per kg. Sedangkan, harga cabai merah biasa saat ini mencapai Rp60.000 per kilogram dari sebelumnya hanya Rp25.000 per kilogram. Kenaikan harga cabai, dikatakan Mukidi sudah terjadi sejak satu pekan terakhir.

"Harganya melonjak, karena dari Pasar Induk Cikopo sudah naik dan barangnya memang sedikit," kata Mukidi kepada Media Indonesia, Minggu (19/1/2020).

Mukidi mengaku untuk membeli cabai di pasar induk, ia harus berebut dengan pedagang lainnya. Setiap hari saat ini ia hanya membeli cabai 60 kilogram. Padahal biasanya ia memesan 100 kilogram per hari.

"Mungkin naiknya harga dan kelangkaan disebabkan karena gagal panen di musim hujan," terang dia.

Secara penjualan, Mukidi mengaku tidak ada masalah. Para konsumen tetap membelinya kendati harga yang meroket. Hanya saja, takaran konsumen berkurang dari biasanya.

"Dari belinya 1 kilogram, paling hanya setengah kilogram," kata dia. (OL-3)