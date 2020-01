Dian Sastro Ajak Penggemar Berfoto ala Model

DI era digital seperti sekarang ini, artis Dian Sastrowardoyo ikut meramaikan bisnis digital. Bintang film Ada Apa Dengan Cinta ini membuka usaha rintisan lokal di bidang fotografi profesional bernama Frame A Trip. Inovasi yang diberikan berupa layanan Portrait untuk memberikan kesempatan bagi semua orang untuk merasakan pengalaman sesi foto layaknya seorang model, atau artis terkenal.

Bahkan Dian juga memberikan kesempatan bagi siapa saja untuk bertemu sekaligus berfoto dengan sang artis, layaknya sedang dalam pemotretan editorial majalah. Mereka yang ingin difoto bisa mendapatkan pelayanan make up, foto dan video secara profesional yang dipilih sendiri oleh si artis.

Saat ini artis yang bergabung dengan layanan Portrait ini adalah Dian Sastrowardoyo dan Adinia Wirasti. Sederet artis ternama lainnya akan segera menyusul dalam layanan ini.

"Portrait menjadi jawaban bagi fans yang mengidolakan seorang public figure dan ingin merasakan pengalaman pemotretan dengan standar best practice dari industri dan juga mendapatkan a glimpse of a model’s life in photoshoot. Karena tim yang terlibat adalah mereka yang biasa bekerjasama dalam sesi pemotretan dengan artis tersebut," kata Dian selaku Co-Founder dari Frame A Trip dalam keterangan resmi, Minggu (19/1)