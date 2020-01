Presiden Jokowi Ajak Jan Ethes Kunker ke Labuan Bajo

PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Labuan Bajo, ibu kota Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), Minggu (19/1) siang. Dalam kunjungan tersebut, Jokowi bersama Ibu Iriana Widodo dan cucunya Jan Ethes. Ikut pula Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Informasi yang diterima Media Indonesia menyebutkan, Jokowi akan melakukan peletakan batu pertama pembangunan pelabuhan peti kemas, serta berkunjung ke Puncak Waringin dan Kampung Air pada Senin (20/1).

Selanjutnya sebelum kembali ke Jakarta, Selasa (21/1) Jokowi akan membagikan sertifikat tanah kepada warga.

Sementara itu, General Affair Plataran Komodo, Kasianus Tumbir mengatakan selama kunjungan di Labuan Bajo, Jokowi bersama keluarga menginap di Resort Plataran Komodo. Jokowi juga akan menikmati sejumlah fasilitas milik resort tersebut seperti Atlantis on Beach dan restoran Atlantis on the Rock.

baca juga: Ubah Perilaku Arogan Pengendara Motor Besar

"Jokowi akan menginap selama dua malam sampai Selasa, 21 Januari," ujar Kanisius Tambir.

Plataran Resort and Spa terletak di Pantai Waecicu, Labuan Bajo memiliki 14 villa. Villa-villa tersebut dikelilingi taman tropis yang rimbun serta memiliki akses langsung ke pantai. (OL-3)