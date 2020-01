Yang Muda dan Baru di Album of The Year Grammy

LIZZO, Lil Nas X, dan Billie Eilish merupakan debutan dalam nominasi Album of The Year Grammy tahun ini. Lizzo melalui Cuz I Love You versi deluxe, Lil Nas X dengan EP 7, dan Billie Eilish When We All Fall Asleep, Where Do We Go?.

Bersaing dengan mereka ada Lana Del Rey dengan Norman F***ing Rockwell!, Ariana Grande dengan Thank U, Next, Bon Iver lewat I,I, H.E.R. dengan I Used To Know Her, dan Vampire Weekend lewat Father of The Bride.

Ini jadi kali pertama bagi Lizzo, Lil Nas X, dan Billie Eilish sebagai nomine Grammy. Meski demikian, sejak pengumuman nominasi Grammy Award yang dilakukan pada November silam, ada beberapa kontroversi yang mengekor.

Lizzo, misalnya, dalam komposisi album deluxenya memasukkan Truth Hurts yang sebenarnya rilis pada 2017. Truth Hurts menjadi sleeper hit dan bereskalasi pada waktu belakangan setelah potongan liriknya viral di sosial media Tiktok.

Single itu pun kemudian menduduki tangga atas di Billboard dan Rolling Stones, jeda dua tahun setelah perilisannya. ini juga menjadi pergeseran industri musik yang juga dipengaruhi interaksi di internet, termasuk layanan musik streaming.

Padahal, syarat kelayakan karya haruslah rilis pada rentang 1 Oktober 2018, hingga 31 Agustus 2019. Perwakilan dari Recording Academy mengatakan, bahwa Academy dapat menerima single yang dirilis sebelumnya yang kemudian menjadi trek di album artis untuk memenuhi syarat nominasi, asalkan single tersebut sebelumnya belum masuk ke dalam proses Grammy Awards. Namun mereka juga mengemukakan bahwa situasi seperti itu dievaluasi pada kasus-kasus tertentu.

Kontroversi lain pada kategori Album of The year, ialah Lil Nas X dengan mini album 7-nya. Hanya Old Town Road tampaknya, yang memiliki kekhasan. 7 terdengar seperti minim kreativitas dalam penggalian artistik. Selain Old Town Road, barangkali hanya Panini, yang bisa berbicara. Meski terdengar seperti electro-trap janggal, namun punya sisi kehangatan.

Wajah baru lain untuk Grammy ialah Billie Eilish dengan noir pop When We All Fall Asleep, Where Do We Go?. Nuansa albumnya penuh dengan avant pop dengan balutan serupa produksi independen. Eilish muncul dengan album debutnya ini begitu gelap. Setelah dua dekade warna ini tidak muncul dari penyanyi remaja pop di Amerika. Bila ia memenangi kategori Album of The Year pada usianya yang ke-18 ini, tentu akan memecahkan rekor milik Taylor Swift, sebagai pemenang Grammy termuda untuk Album of The Year pada usia 20 tahun. (M-1)