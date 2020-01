Daihatsu Pamerkan TAFT di Tokyo Auto Salon 2020

DAIHATSU Motor Co, Ltd, prinsipal Daihatsu di Jepang menampilkan beragam modifikasi mobil kompak Daihatsu, khususnya kei-car, pada pameran otomotif Tokyo Auto Salon 2020 yang berlangsung di Makuhari Messe di Mihama-ku, Chiba, pada 10 – 12 Januari 2020.

Tema booth Daihatsu kali ini adalah 'a sense of fun for everyone', yang memiliki makna untuk ‘memberikan kebahagiaan untuk semua orang’.

Pada Tokyo Auto Salon 2020, Daihatsu menampilkan sembilan unit mobil di booth Daihatsu. Kendaraan tersebut terdiri dari satu unit mobil konsep TAFT mini crossover yang merupakan world premiere concept car, satu unit Rocky Sport Style sebagai compact SUV yang telah diluncurkan pada 2019, satu unit COPEN GR Sport, tiga unit konsep Tanto dengan versi Custom Premium, Cross Field, dan yang paling unik bekerja sama dengan Marvel menampilkan versi karakter Spiderman.

Selain itu ada HIJET Truck, yang merupakan produk komersial tidak luput dari sentuhan modifikasi unit, versi DJ ditargetkan untuk kalangan milenial menikmati musik di outdoor, dan juga ada dua versi lain, yaitu Peaks dan Hatsune Miku Marche.

Tak hanya itu, Daihatsu Jepang juga akan menampilkan mobil andalannya di Osaka Auto Messe 2020 yang akan berlangsung di INTEX Osaka di Suminoe-ku, Osaka, pada 14 – 16 Februari 2020.

TAFT, dengan akronim 'Tough & Almighty Fun Tool' didesain sebagai mobil mini crossover dengan style baru untuk pengguna yang aktif dalam berkendara sehari-hari dan untuk rekreasi. Dengan platform serta dimensi panjang 3.395 mm, lebar 1.475 mm, dan tinggi 1.630 mm, TAFT konsep memberikan handling yang stabil dalam bermanuver di jalan perkotaan atau jalan sempit.

Mobil konsep TAFT mengadopsi atap kaca (glass roof) yang akan memberikan kesan kabin dan visibilitas penumpang yang lebih luas, serta ruang bagasi yang datar dan lebih luas. Sehingga mobil ini dapat memberikan pengalaman dan suasana baru yang lebih menyenangkan.

Booth Daihatsu mengadakan berbagai program seru, seperti pertunjukan menggambar langsung dari seniman manga terkenal, Muneyoshi Tanaka, dan tantangan perakitan mesin yang juga didampingi engineer Daihatsu.

Sebagai spesialis produsen mobil kompak, Daihatsu tampil maksimal dengan jajaran kendaraan mini, mobil penumpang, dan komersial yang memungkinkan pengunjung booth merasakan pengalaman yang menyenangkan dan unik.

Menggunakan kendaraan konsep berbagai model sebagai daya tarik dan menggunakan beragam konten, Daihatsu berupaya menunjukkan bahwa modifikasi kendaraan dapat menjadi cara untuk membuat aktivitas sehari-hari menjadi lebih menyenangkan. (S-1)