Soal Foto Tentara Jadi Korban Singa Iran, Ini Faktanya

SEIRING menghangatnya hubungan antara Amerika Serikat dan Iran, beredar foto-foto aktivitas militer yang diunggah di media sosial. Seperti, di salah satu akun di Facebook pada Rabu (8/1) dengan narasi "hasil buruan singa iran kepada serigala2 AS. sebaiknya trump pesan lebih banyak peti mati".

Di tengah-tengah foto terdapat potongan akun Facebook dengan nama "Live Iraq News".

Foto pertama yang diunggah di media sosial menunjukkan seorang tentara mendapat penanganan di dalam sebuah ruangan. Sedangkan foto kedua adalah seorang tentara yang terluka dan ditandu ke kendaraan medis.



Tangkapan layar akun Facebook yang mengatakan tentara Amerika terluka akibat serangan dari pasukan Iran (Facebook)

Berdasarkan penelusuan, tidak ditemukan akun "Live Iraq News" di Facebook. Adapun foto-foto yang beredar ternyata telah beredar beberapa tahun sebelumnya.

Foto yang menampilkan seorang tentara mendapatkan penangan medis di sebuah ruangan adalah foto pada 18 Deseber 2007 oleh Russell Lee Kika.

Foto itu merupakan simulasi penangan cedera yang diikuti oleh para prajurit Angkatan Darat AS dari Tim Tempur Brigade Infanteri ke-76 pada 18 Desember 2007 di Camp Atterbury Joint Manuver Training Center di Edinburgh.

Prajurit Angkatan Darat AS dari Tim Tempur Brigade Infanteri ke-76 melakukan kursus pertolongan pertama penanganan cedera di Camp Atterbury Joint Manuver Training Center di Edinburgh, pada 18 Desember 2007. (Staff Sgt. Russell Lee Klika, U.S. Army)

Kursus itu mengajarkan pertolongan pertama yang canggih dan prosedur penyelamatan nyawa seperti mengendalikan pendarahan, melakukan resusitasi kardiopulmoner, memasukkan kembali cairan ke dalam tubuh, hingga menstabilkan korban hingga petugas medis tiba.

Foto tersebut juga pernah digunakan oleh media Ceko bernama VTM sebagai ilustrasi dengan judul Jak zachraňovat životy na bojišti? Zpomalením biologického času!

Adapun foto yang memperlihatkan seorang tentara ditandu ke dalam mobil medis merupakan foto Marco Di Lauro yang dipublikasikan oleh Getty Images.

Foto itu adalah kegiatan Tim Tanggap Darurat Medis Angkatan Darat Britania Raya, Inggris, membawa seorang tentara nasional Afghanistan Sersan Quem Abdulh ke dalam sebuah ambulans pada 11 Juni 2007. Foto itu diambil di Provinsi Helmand, Afghanistan.

Foto itu pernah digunakan The Telegraph sebagai ilustrasi untuk berita Former chair of Armed Forces compensation tribunals backs Justice for Wounded campaign.