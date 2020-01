PMI Terima Bantuan 10 Tangki Air dari IFRC

PALANG Merah Indonesia (PMI) menerima bantuan berupa 10 unit truk tangki air dan satu truk barang dari The International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC). Bantuan kendaraan operasional diterima langsung oleh Ketua Umum PMI, Jusuf Kalla.

JK, sapaan akrabnya, mengapresiasi bantuan yang diberikan IFRC. Sebab, bantuan air bersih sangat dibutuhkan masyarakat, terutama bagi yang terdampak bencana. Truk dari IFRC akan menambah kekuatan armada operasional PMI yang diturunkan setiap bencana.

"Di mana-mana kebutuhan air untuk pengungsi, bencana, kekeringan sangat penting. Oleh karena itu, kita menyiapkan mobil tangki untuk bergerak ke manapun," ujar JK usai penyerahan bantuan dari IFRC di Jakarta, Jumat (17/1).

Saat ini, PMI memiliki 110 unit truk tangki air dari 200 unit yang dibutuhkan. Ketua Umum PMI menuturkan kerja sama antara PMI dan IFRC di bidang kemanusiaan akan terus terjalin.

Kepala IFRC Perwakilan Indonesia-Timor Leste dan ASEAN, Jan Gelfand, mengatakan PMI organisasi kemanusiaan terbesar di Indonesia, yang didukung banyak relawan. Organisais itu selalu siap bekerja dan berdedikasi dalam memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak bencana. Pihaknya pun terus mendukung PMI dalam menjalankan misi kemanusiaan.

"Saat darurat bencana dan pada masa pemulihan setelah bencana, masyarakat terdampak seringkali kesulitan mendapatkan akses air bersih. Padahal air bersih sangat penting untuk sanitasi dan juga untuk konsumsi. Kami harap bantuan truk barang semakin mempermudah PMI dalam mendistribusikan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat terdampak," imbuh Gelfand.

Sebagai informasi, PMI dan IFRC merupakan bagian dari Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional yang bekerja sama di bidang tanggap darurat dan kesiapsiagaan bencana. Dalam periode satu tahun terakhir, kedua organisasi bekerja sama dalam berbagai bencana yang terjadi di sejumlah daerah. Seperti gempa bumi di Lombok, gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah, tsunami Selat Sunda, dan gempa bumi Lombok.

Dari 2018 hingga 2019, IFRC telah mendukung PMI dalam memberikan bantuan distribusi air mencapai 37 juta liter di wilayah terdampak bencana. Selain bantuan akses air bersih, IFRC dan PMI juga menyalurkan bantuan lain, seperti perabot rumah tangga, bantuan tunai, dan layanan kesehatan.(OL-12)