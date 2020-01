Putra Penulis Lord of the Rings Tutup Usia

CHRISTOPHER Tolkien, putra JRR Tolkien, yang bertanggung jawab menerbitkan mayoritas karya sang ayah meninggal dunia di usia 95 tahun. Hal itu diungkapkan Tolkien Society, Jumat (17/1) WIB.

Christopher merupakan orang yang menggambar peta Middle-Earth, dunia di buku Lord of the Rings karya sang ayah pada 1954.

Dia juga menghabiskan puluhan tahun mengumpulkan dan mengedit karya sang ayah--yang meninggal dunia pada 1973--dan menerbitkannya, termasuk Silmarillion pada 1977 dan The Fall of Gondolin pada 2018.

"Kita kehilangan seorang tokoh besar dan dia akan dirindukan," ujar Ketua Tolkien Society Shaun Gunner dalam sebuah pernyataan resmi.

"Komitmen Christopher pada karya ayahnya menyebabkan puluhan buku dirilis. Kerjanya sebagai akademisi di Oxford menggambarkan kemampuan dan kualitasnya," imbuh Gunner.

"Jutaan orang di dunia akan selamanya berutang budi pada Christopher karena memberikan kami The Silmarillion, The Children of Hurin, serial The History of Middle-earh, dan banyak lagi." (AFP/OL-2)