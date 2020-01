Mark Ruffalo Jadi Anak Kembar di Miniseri Terbaru HBO

PEMERAN Hulk dalam serial film Avengers, Mark Ruffalo akan membintangi miniseri terbaru I Know This Much Is True. Serial enam episode itu akan ditayangkan di HBO pada April mendatang.

Ruffalo yang juga bertindak sebagai produser eksekutif akan berperan sebagai pasangan kembar identik Dominick dan Thomas Birdsey dalam serial yang berkisah mengenai pengkhianatan, pengorbanan, dan pengampunan.

Serial itu berkisah mengenai Dominick dan Thomas yang berada dalam tahap berbeda dalam kehidupan mereka.

Baca juga: Scarlett Johansson Dua Nominasi di Oscar Pertama

I Know This Much Is True juga dibintangi Melissa Leo sebagai Ma, ibunda Dominick dan Thomas; Rosie O'Donnell sebagai seorang pekerja sosial; Archie Panjabi sebagau psikolog yang merawat Thomas; Imogen Poots, kekasih Dominick: dan John Procaccino sebagai ayah tiri Thomas dan Dominick.

Miniseri itu ditulis dan disutradarai oleh Derek Cianfrance. (RO/OL-2)