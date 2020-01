Scarlett Johansson Dua Nominasi di Oscar Pertama

AKTRIS Scarlett Johansson, 35, mendapat dua nominasi untuk Oscar pertamanya di ajang Academy Awards 2020, pada 9 Februari 2020 mendatang. Dua nominasi itu untuk kategori actress in a leading role (aktris pemeran utama terbaik) melalui film Netflix Marriage Story dan actress in a supporting role (aktris pemeran pendukung terbaik) melalui film Jojo Rabbit.

Momen aktris mendapat double mention di bidang akting dalam Oscar jarang terjadi. Kali terakhir momen ini terjadi pada aktris Cate Blanchett yang masuk sebagai nomine aktris utama terbaik melalui Elizabeth The Golden Age dan aktris pendukung terbaik melalui I'm Not There.

Masuknya 'si Black Widow' dalam dua nominasi menjadi pembicaraan hangat di kalangan insan perfilman, termasuk aktor Nicolas Cage, yang absen dari deretan nominasi Oscar tahun ini. Cage yang pernah empat kali bercerai itu mengaku tersentuh dengan film yang diperankan Scarlett Johansson dan Adam Driver itu.

"Aku merasa itu adalah sebuah film yang sangat penting. Aku pikir orang-orang yang ingin bercerai harus menyaksikan film tersebut," ungkapnya seperti dilansir dari Extra. (Medcom.id/H-2)