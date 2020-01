Marcus/Kevin Tolak Remehkan He/Tan

GANDA putra terbaik Indonesia Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo berhasil melewati babak pertama Indonesia Masters 2020, Rabu (15/1). Tren positif itu mereka raih setelah susah payah menundukkan Marcus Ellis/Chris Langridge.

Marcus/Kevin tidak menemui kesulitan pada gim pertama dan menang 21-12. Namun, mereka sempat kesulitan dan kalah pada gim kedua 19-21, serta dipaksa bermain hingga skor 26-24 pada gim terakhir.

Selanjutnya, di babak kedua, Kamis (16/1), Marcus/Kevin akan menghadapi wakil Tiongkok, He Ji Ting/Tan Qiang. Meski unggul 6-1 secara head to head, The Minions enggan menganggap remeh lawan mereka.

"Mereka pasangan bagus, kami pernah kalah. Yang pasti kami harus lebih fokus. Main sebaik mungkin mengeluarkan kemampuan kita," tutur Kevin.

Marcus/Kevin selalu mendapat dukungan luar biasa ketika tampil di Istora Senayan yang menjadi venue Indonesia Masters 2020. Tapi, situasi itu tidak selalu menguntungkan bagi ganda putra terbaik dunia tersebut.

"Pasti kita tetap lakukan yang terbaik, tadi ada tegang juga. Main di Istora juga ada tekanan, jadi beruntung juga Tuhan kasih menang di sini," tutup Marcus. (OL-2)