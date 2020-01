Suzuki Percantik Tampilan Interior All New Ertiga

MENGAWALI kiprahnya di tahun tikus logam, PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) melakukan sedikit sentuhan ulang pada model All New Ertiga. Sentuhan ulang fokus pada bagian interior yang membuatnya terlihat semakin mewah serta hadirnya pilihan warna baru.

All New Ertiga Ertiga tipe GL, GX dan Suzuki Sport kini memiliki second row center arm rest yang lama dinanti-nantikan pecinta Suzuki. Ubahan warna hitam pada interior juga dilakukan untuk tipe GX dan Suzuki Sport yang kini menjadi black with wood grain pattern.

Pada tipe GL terdapat Digital AC panel, sedangkan di tipe GX terdapat 8 inch touch screen head unit with remote control. Selain itu, pada bagian eksterior, Suzuki menampilkan warna baru brave khaki untuk tipe GL dan GX yang menggantikan warna pearl glorious brown.

Menurut Marketing Director 4W SIS Dony Saputra, ubahan pada All New Ertiga merupakan apresiasi untuk pelanggan setia Suzuki yang selalu turut memberi masukan dalam pengembangan produk.

“Perubahan-perubahan ini kami buat sesuai kebutuhan dan keingin masyarakat. Jadi, kami optimistis All New Ertiga akan semakin terdepan dalam merebut hati masyarakat Indonesia dan akan terus menjadi Kebanggan Keluarga,” ujar Dony..

Suzuki Ertiga telah terbukti menjadi salah satu produk buatan dalam negeri andalan Suzuki Indonesia. Sepanjang 2019, All New Ertiga berhasil membukukan penjualan retail 26.377 unit. Bahkan sepanjang Desember 2019, penjualan retail Ertiga tumbuh 30% dibandingkan November 2019.

All New Ertiga Ertiga untuk tipe GL berkisar Rp224,5 juta untuk transmisi manual dan Rp235 juta untuk transmisi otomatis. Untuk tipe GX sendiri dibanderol Rp238,5 juta untuk transmisi manual dan Rp249 juta untuk transmisi otomatis. Harga tersebut berlaku on the road di DKI Jakarta. (OL-7)