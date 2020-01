Daihatsu kembali Sabet Posisi Terbaik Kedua

DAIHATSU kembali menduduki rangking kedua dalam penjualan ritel otomotif nasional pada 2019 yang mencapai 177.588 unit. Prestasi itu diraih Daihatsu selama 11 tahun berturut-turut di tengah persaingan yang sangat ketat dengan brand lainnya.

Marketing Director PT Astra Daihatsu Motor (ADM) Amelia Tjandra menyampaikan selama 11 tahun berturut-turut bertahan di posisi nomor 2, model Daihatsu yang mendominasi penjualan juga silih berganti menempati top tiga model kontributor, seperti Xenia, Gran Max, dan Sigra.

Untuk tahun ini, tercatat Daihatsu Sigra mencapai 29% dari total penjualan 2019. Disusul, Gran Max 21%, dan Daihatsu Xenia 16%.

"Pencapaian ini juga tak lepas dari kuatnya jaringan penjualan dan purnajual (after sales) di seluruh Indonesia dan selalu bertambah jumlahnya seiring waktu demi memudahkan pelanggan memiliki dan merawat mobil Daihatsu mereka," ujar Amelia.

Selain penjualan, insan Daihatsu juga terus berinovasi untuk konsumennya yang dikenal Sahabat Indonesia, dengan melakukan pembaruan dalam proses produksi yang lebih berkualitas dengan fokus pada tiga hal utama, yaitu safety, quality, dan efficiency.

Ia menjelaskan inovasi pada bidang safety dilakukan untuk menjadikan merek tepercaya dengan selalu menciptakan proses kerja aman. Inovasi pada quality bertujuan agar produk Daihatsu menjadi best fit in Indonesia. "Adapun pada sisi efisiensi, agar Daihatsu selalu dapat memberikan best value ke Sahabat," ucap Amelia.

Pada awal tahun ini, lanjut dia, Daihatsu juga menampilkan sebagian proses inovasi dalam proses kerja produksi berupa booth exhibition sebagai gambaran representasi.

Dalam hal ini, safety diwakilkan oleh press plant Daihatsu yang mempresentasikan tentang inovasi sensor pendeteksi bahaya untuk menahan mesin press saat karyawan memasuki area berisiko tinggi sehingga lebih aman dan terhindar dari kecelakaan kerja.

Dalam hal quality, lanjut Amelia, diwakilkan engine plant dengan alat quality detector yang dapat menghasilkan kualitas potongan tiap komponen mobil yang lebih presisi, dan casting plant dengan robot deburring sebagai alat pembersih scrap secara otomatis.

Pada sisi efficiency, diwakilkan body plant, mengenai optimalisasi proses penyatuan bagian bodi atas dengan bodi bawah mobil secara otomatis agar proses kerja lebih cepat dan lebih hemat ruang.

Sebagai hasilnya, Daihatsu meraih penghargaan pada ajang InnovAstra dalam grup Astra serta meraih tiga penghargaan tertinggi diamond pada konvensi skala nasional seperti Temu Karya Mutu dan Produktivitas Nasional (TKMPN).

Amelia menambahkan, pada tahun ini Daihatsu akan melakukan minor change atau facelift sejumlah line up mereka, salah satunya ialah facelift Daihatsu Sirion, sekitar Maret 2020. (*/S-5)