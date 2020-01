Mitsubishi dan Honda Adu Kreatif di Tokyo Auto Salon 2020

Ajang itu menjadi wadah adu gagasan dalam memodifikasi kendaraan, terutama bagi para pelaku industri dan modifikator otomotif Jepang.

BUKAN hanya mobil baru, pameran produk modifikasi kelas dunia juga ada yang selalu dinantikan para penggemar otomotif. Salah satunya Tokyo Auto Salon yang digelar di Makuhari Messe, Prefektur Chiba, Jepang, pada 10-12 Januari 2020.

Ajang itu menjadi wadah adu gagasan dalam memodifikasi kendaraan, terutama bagi para pelaku industri dan modifikator otomotif Jepang. Khususnya lagi, Mitsubishi dan Honda.

Pada kesempatan itu, Mitsubishi Motors Corporation (MMC) menghadirkan tujuh unit displai. Mengusung tema Drive your ambition, MMC menampilkan model light height wagon eK Cross, all-around minivan Delica D:5, SUV Outlander plug-in hybrid EV (PHEV), crossover SUV Eclipse Cross yang dimodifikasi dan model baru di segmen light super height wagon.

Seperti namanya, eK Cross Wild Beast Concept didasarkan pada konsep outdoor untuk meningkatkan pesona baru layaknya SUV. Kombinasi warna kuning hitam bersama ban Toyo Tires Open Country R/T dirancang untuk aktivitas luar ruang secara lebih agresif.

Berikutnya Outlander PHEV Special Service Agency NERV Specification merupakan aplikasi modifikasi untuk kendaraan agen khusus NERV penanggulangan bencana dan layanan informasi pencegahan bencana yang dioperasikan Gehim Inc. NERV merupakan bagian dari serial kartun Evangelion.

Ban mengadopsi Toyo Tires Open Country R/T dan peleknya oleh Lycan Crimson. Ia dirancang untuk meningkatkan kinerja lari off-road dalam aktivitas pendukung jika terjadi bencana.

Eclipse Cross Weekend Explorer merupakan konten situs MMC untuk mendukung konsumen aktif dan gemar menghabiskan akhir pekan dengan mobil. Dengan mobil ini, MMC memperkenalkan audio layar yang terhubung dengan smartphone dan aplikasi orisinal MMC Weekend Explorer.

Ketinggian kendaraan dapat diatur dengan remote control nirkabel dan aplikasi smartphone. Beralas kaki dengan ban Madets Open Country R/T dan peleknya dibuat Rays Team Daytona M9 menjadikannya spesifikasi yang cocok untuk petualangan akhir pekan.

Delica D:5 mengusung dua konsep berbeda, All Blacks Support Car dan Eye Cute. Delica D:5 All Blacks Support Car mendukung turnamen internasional di Jepang dari tim nasional rugbi Selandia Baru, All Blacks, yang tertuang dalam livery khas simbol tim dan daun pakis unik Selandia Baru.

Ban Yokohama Geolandar X-AT G016 dan ADVAN Racing RZII juga disematkan. Spesifikasi ini menunjukkan performa lari yang mengingatkan kita pada posisi lagerman terlatih di olahraga rugbi dari tim All Blacks.

Lantas Delica D:5 Eye Cute merupakan kreasi Terry Ito yang aktif sebagai sutradara, produser, dan komedian TV Jepang. Wajah depan memperpanjang kap hingga gril atas dan mengubahnya menjadi lampu bundar yang membuatnya terlihat ramah.

Ekspresi kesenangan

Berbeda dengan Mitsubishi, di Tokyo Auto Salon 2020 Honda mendirikan booth yang dapat mengekspresikan kesenangan dan kegembiraan dalam bermobilitas layaknya komidi putar. Honda menghadirkan jajaran kendaraan yang dapat dinikmati berbagai pelanggan, dari kendaraan yang dimodifikasi berdasarkan mobil lama, kendaraan yang dapat disesuaikan untuk gaya hidup dan hobi, hingga kendaraan masa depan.

Dengan tema Menghubungkan generasi, menghubungkan kehidupan, dan menghubungkan hati, Honda menampilkan berbagai mobil konsep yang menghubungkan lintas waktu dan generasi, seperti Civic Cyber Night Japan Cruiser 2020 dan Kachatto Wagon. Sebagai perusahaan yang menyediakan aksesori asli khusus, Honda Access memasok berbagai macam produk, termasuk suku cadang khusus.

Berdasarkan pengetahuan itu, Honda akan menjawab kebutuhan pengguna yang beragam dan memberikan kehidupan bermobilitas dengan berbagai inovasi lebih dari modifikasi. Hasilnya berupa S2000 (20th Anniversary Prototype) sebagai peringatan 20 tahun dari S2000 dengan memperlihatkan aero bumpers, suspension, dan audio model.

Model berikutnya yaitu Civic Cyber Night Japan Cruiser 2020 yang menghubungkan generasi berdasarkan Civic Type R (GF-EK9) dengan mengubah targetnya menjadi modern youth. Mobil ini memperoleh modernisasi yang tetap mencerminkan siluet Civic Hatchback lama dan Neo Jepang serta mengombinasikan konsep masa depan dan underground.

Ada pula Kachatto-Wagon sebagai mobil multipurpose dengan lantai yang sangat datar dan memiliki fungsi tampilan interior yang fleksibel serta dapat menghubungkan tiga generasi dari pencinta mobil dan orangtua. Terakhir, Aibou sebagai mobil untuk anak-anak dari Honda. (S-3)