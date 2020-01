Billie Eilish Nyanyikan OST James Bond Terbaru

PENYANYI Billie Eilish, 18, mengaku bangga terpilih untuk menulis dan membawakan lagu tema (OST) dari film terbaru James Bond berjudul No Time to Die. Eilish yang menulis lagu bersama kakaknya, Finneas O'Connell, tercatat menjadi musisi termuda yang membawakan OST James Bond.

Eilish dan Finneas mengikuti jejak musisi yang pernah membawakan OST James Bond, seperti Adele, Madonna, Guns N Roses, serta Paul McCartney.

"Rasanya gila menjadi bagian dari ini. Bisa membawakan lagu tema dari film legendaris adalah suatu kebanggaan besar. James Bond adalah franchise film paling keren yang masih ada. Saya masih sangat terkejut," kata Eilish dalam pernyataan resmi, Selasa (14/1).

Eilish mulai dikenal tahun lalu lewat lagu-lagu, seperti Bad Guy dan All the Good Girls Go to Hell. Ia menulis dan merekam sendiri sebagian lagu di album debut When We Fall Asleep, Where Do We Go? bersama kakaknya, Finneas. "Menulis lagu tema untuk film Bond adalah hal yang kami impikan sepanjang hidup," ujar Finneas.

No Time to Die, film ke-25 dari serial agen rahasia Inggris James Bond, akan tayang pada April mendatang. Bond kembali akan diperankan aktor Daniel Craig yang sudah lima kali menjadi James Bond. (Ant/H-3)