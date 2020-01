i-PRO 100 dari Generali, 300% Lindungi Gaya Hidup Keluarga

Mengawali tahun baru 2020, PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia (Generali Indonesia) bersama PT Bank Mestika Dharma, Tbk. (Bank Mestika) menghadirkan kolaborasi produk bancassurance terbaru, i-PRO 100. Yang secara resmi diluncurkan pada Selasa (14/01/2020) di Santika Premier Dyandra Hotel, Medan, Sumatera Utara.

i-PRO 100 merupakan produk asuransi jiwa yang memberikan perlindungan tinggi hingga 3 kali lipat uang pertanggungan (UP) untuk keamanan finansial keluarga saat nasabah menghadapi risiko hidup meninggal dunia. Dengan perlindungan yang tinggi, keluarga bisa tetap menjalani gaya hidup (lifestyle) yang sama seperti ketika tertanggung masih hidup.

Selain perlindungan untuk keluarga, i-PRO 100 juga memberikan keamanan finansial saat nasabah memasuki usia lanjut melalui adanya dana tambahan sebesar 100% UP, serta fitur pengembalian premi apabila tidak terjadi klaim.

“Menjawab kebutuhan masyarakat saat ini sekaligus memperkuat kemitraan Generali dan Bank Mestika, kami menghadirkan i-PRO 100, sebuah inovasi asuransi jiwa sekaligus family lifestyle protector dengan total perlindungan yang sangat tinggi mencapai 300%. Dengan fitur ini, nasabah bisa dengan tenang memasuki usia lanjut dan gaya hidup keluarga pun tetap terlindungi apabila nasabah meninggal dunia,” kata CEO Generali Indonesia, Edy Tuhirman.

Selain perlindungan tinggi, i-PRO 100 juga menawarkan pilihan masa bayar yang singkat mulai dari 5-20 tahun dengan masa proteksi hingga usia 100 tahun. Hal ini mendorong para single milenial atau keluarga bebas menentukan kebutuhan dana untuk perlindungan masa depan mereka.

Dengan berbagai perlindungan pasti dari i-PRO 100, Generali yakin akan semakin banyak masyarakat yang terbantu dalam merencanakan masa depan sekaligus mendapatkan perlindungan asuransi dengan mudah, khususnya melalui jaringan Bank Mestika yang terpercaya.

“Memiliki asuransi dalam hidup itu penting, agar dapat memberikan proteksi untuk masa depan keluarga yang disayangi. Dengan adanya i-PRO 100 ini diharapkan dapat menambah alternatif asuransi kepada nasabah Bank Mestika yang sedang mencari perlindungan asuransi jiwa dan memberikan kemudahan kepada seluruh nasabah melalui beragam produk asuransi Generali yang dapat dipilih sesuai dengan yang mereka butuhkan,” ungkap Presiden Direktur Bank Mestika, Achmad S Kartasasmita.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), saat ini telah terjadi pergeseran pola konsumsi masyarakat ke leisure economy. Di mana masyarakat sudah menikmati traveling, menginap di hotel, menonton film, konser musik, dan kuliner.

Menariknya, di tengah gaya hidup dan kebutuhan akan hiburan yang semakin tinggi, kesadaran akan perlindungan proteksi asuransi juga tumbuh. Para milenial bahkan sudah memahami pentingnya melindungi risiko keuangan masa depan dengan mengalokasikan 6,8% pendapatannya untuk asuransi. Melalui i-PRO 100, gaya hidup keluarga, pemenuhan kebutuhan dan perlindungan asuransi bisa didapatkan dalam satu produk.

Kerja sama Generali dan Bank Mestika sudah terjalin sejak 2014 melalui produk yang sudah ada saat ini. Di antaranya produk single premium unit link, iFuture, ®ular premium unit link, iDeal.

Sebagai salah satu bank umum swasta terbesar di Sumatera, Bank Mestika menjadi salah satu bank andalan Generali sebagai jalur distribusi khususnya di wilayah barat Indonesia. Melalui peluncuran i-PRO 100 ini, diharapkan semakin mempererat kerja sama di masa mendatang untuk terus menghadirkan produk-produk inovatif asuransi yang mudah diakses serta mampu mendukung strategi bisnis Bank Mestika.

“Sinergi antara Generali dan Bank Mestika merupakan bagian dari upaya kami untuk merealisasikan visi Generali yang terus berkomitmen membentuk masa depan masyarakat yang terlindungi. Kolaborasi baik ini juga untuk mempertegas terciptanya value bersama guna meningkatkan layanan wealth management dan mendorong Bank Mestika sebagai one stop financial services bagi para nasabahnya dalam upaya Generali maju bersama para partner, khususnya bancassurance channel,” tutup Edy.



Produk ini akan dipasarkan melalui saluran distribusi bancassurance Bank Mestika yang tersebar diseluruh Indonesia atau dengan menghubungi customer service Generali di 15000-37.

Generali, Your Insurance Partner from Italy. (RO/OL-10)