Neraca Perdagangan Desember 2019 Defisit US$ 300 Juta

BADAN Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan Indonesia pada Desember 2019 mengalami defisit sebesar US$ 300 juta. Kinerja itu dipengaruhi capaian ekspor sebesar US$ 14,47 miliar dan impor sebesar US$ 14,50 miliar.

Defisit neraca perdagangan pada Desember 2019, mengalami penurunan dibandingkan periode November 2019 sebesar US$ 1,39 miliar. Secara tahunan (yoy), defisit neraca perdagangan periode Desember 2019 juga turun dari periode Desember 2018 sebesar US$ 1,07 miliar.

Kepala BPS, Suhariyanto, mengatakan capaian kinerja perdagangan Desember 2019 dipengaruhi defisit neraca migas, meski neraca nonmigas tercatat surplus. Sepanjang 2019, defisit neraca perdagangan Indonesia mencapai US$ 3,20 miliar.

"Angka itu (defisit perdagangan 2019) lebih baik ketimbang tahun sebelumnya yang menyentuh US$ 8,70 miliar," ujar Suhariyanto dalam konferensi pers, Rabu (15/1).

Capaian defisit US$ 3,20 miliar sepanjang 2019, lanjut Suhariyanto, merupakan dampak dari defisit neraca dagang migas sebesar US$ 9,3 miliar dan surplus dari neraca dagang nonmigas sebesar US$ 6,1 miliar.(OL-12)