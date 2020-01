Bong tidak Sangka Parasite Dapat 6 Nominasi Oscar

SUTRADARA Parasite Bong Joon Ho mengaku tidak menyangka filmnya masuk nominasi Oscar 2020. Film tersebut meraih enam nominasi bergengsi.

"Ini seperti mimpi," kata Bong seperti dikutip Los Angeles Times, Selasa (14/1).

Film tersebut mendapat nominasi untuk kategori Best Picture, Best Director, Best Original Screenplay, Best International Film, Best Editing, dan Best Production Design.

Bong juga senang mengetahui Parasite menjadi film Korea Selatan pertama yang mendapat nominasi di ajang Piala Oscar

"Ini adalah pertama kalinya kami melewati ini, dan tentu saja, perjuangan ini dibantu tim yang lebih berpengalaman," paparnya.

Baca juga: Parasite Kantongi Enam Nominasi Oscar

Lebih lanjut, Bong juga mengaku senang ketika yang membacakan daftar nominasi Academy Awards ke-92 ialah aktor John Cho yang merupakan orang Korea-Amerika. Pengumuman tersebut dilakukan pada Senin (13/1).

Ada pun dalam pengunguman tersebut, diketahui film Joker memperoleh nominasi terbanyak dengan 11 nominasi. Film besutan Todd Phillips itu mendapat nominasi untuk Best Pictures, Best Actor, Best Director, Best Adapted Screenplay, dan tujuh kategori lainnya.

Ada pun di tempat kedua film The Irishman, 1917, dan Once Upon a Time in Hollywood membayang-bayangi Joker dengan masing-masing mendapatkan 10 nominasi. Yang menarik keempat film tersebut akan bersaing memperebutkan kategori Best Pictures.

Academy Award ke-92 akan digelar di Dolby Theatre, Hollywood, Los Angeles pada Minggu, 9 Februari 2020. Hingga saat ini belum ditentukan siapa yang akan memandu jalannya acara ajang bergengsi dunia tersebut. (OL-2)