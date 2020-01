Setelah Pemerintah Batal Cabut Subsidi Listrik

PELANGGAN listrik 900 volt ampere (VA) boleh bergembira menyambut Tahun Baru 2020. Soalnya, menjelang tutup tahun, pemerintah memutuskan menunda pencabutan subsidi listrik bagi pelanggan 900 VA rumah tangga mampu (RTM). Sebelumnya, pemerintah dan DPR telah sepakat untuk mencabut subsidi bagi pelanggan 900 VA yang mampu dengan melakukan penyesuaian tarif per 1 Januari 2020.

Kabar gembira itu datang dari Menteri ESDM Arifin Tasrif. Dalam keterangan yang disiarkan pada Sabtu (28/12/2019), Menteri Arifin menyebutkan pemerintah menunda pencabutan subsidi itu dengan dua pertimbangan, yakni stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat. Selain itu, belum ada rencana mencabut subsidi listrik seperti diputuskan sebelumnya.

Rencana pencabutan subsidi listrik bagi pelanggan 900 VA untuk RTM tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM No 19/2019. Kalau ketentuan itu jadi diterapkan, tarif listrik golongan RTM akan disesuaikan per 1 Januari 2020 dengan tiga variabel, yakni harga minyak Indonesia (ICP), nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, dan inflasi. Menurut perhitungan pemerintah, pembatalan pencabutan subsidi itu tidak membebani APBN 2020.

Apabila subsidi listrik untuk golongan 900 VA-RTM itu jadi dicabut pada Tahun Baru ini, menurut kalkulasi alokasi anggaran 2019, akan mengakibatkan turunnya subsidi listrik dari Rp59,2 triliun menjadi Rp55 triliun.

Selama ini ada tiga golongan pelanggan listrik yang mendapatkan subsidi. Pelanggan rumah tangga golongan 450 VA dengan tarif Rp415 per kWh, rumah tangga tidak mampu golongan 900 VA dengan tarif Rp605 per kWh, dan golongan 900 VA-RTM dengan tarif Rp1.352 per kWh. Bandingkan dengan tarif listrik golongan rumah tangga nonsubsidi yang besarannya Rp1.467,28 per kWh.

Pemerintah membatalkan pencabutan subsidi itu dengan maksud akan melakukan pendataan pelanggan lebih rinci lagi. Tujuannya agar penyaluran subsidi lisrik tidak salah sasaran. Diharapkan ada keselarasan data penerima subsidi, baik itu berdasarkan data BPS maupun data yang dimiliki oleh PT PLN (Persero). Diharapkan ada data yang valid agar penyaluran subsidi bisa tepat sasaran.

Berdasarkan data yang diajukan PLN per 31 Oktobeer 2019, jumlah pelanggan 900 VA-RTM ialah 22,1 juta. Pada 2020, jumlah pelanggan yang disubsidi diproyeksikan menjadi 24,4 juta. Sementara itu, pelanggan golongan 900 VA yang masuk kategori miskin hanya sekitar 7,17 juta rumah tangga.

Tersandera subsidi listrik

Pencabutan subsidi listrik itu semula dimaksudkan agar beban pemerintah tidak terlalu berat dalam APBN. Menurut data PLN, subsidi listrik yang dikucurkan pemerintah dari 2011-2014 bertengger pada kisaran Rp100 triliun. Pada 2012, misalnya, subsidi pemerintah Rp103,33 triliun dan 2014 turun menjadi Rp99,30 trilun. Subsidi listrik mulai dipangkas pada 2015 menjadi Rp56,55 triliun dan 2018 Rp48,10 triliun. Pada 2019, subsidi naik lagi menjadi Rp59,32 triliun.

Pemerintah selama ini disandera untuk selalu menyediakan subsidi listrik dalam APBN. Karena beban subsidi yang kian membesar itu, pemerintah meminta PLN untuk meningkatkan efisiensi dengan menekan biaya produksi energi listrik. Salah satunya ialah mengurangi konsumsi BBM untuk memutar turbin pembangkit listriknya.

Untuk itu, sudah saatnya PLN segera melakukan konversi ke energi yang lebih murah. Pemerintah akan membantu dengan mempersiapkan regulasi yang berkaian dengan kebijakan harga batu bara khusus di dalam negeri atau domestic market obligation (DMO). Target DMO ialah tetap 25% dari produksi batu bara, dengan harga US$70 per ton. Dengan kebijakan itu diharapkan tarif listrik tidak naik.

Revolusi di bidang pelistrikan

Sebenarnya PLN juga bisa menekan biaya produksi listrik tanpa harus mengandalkan BBM. Untuk itu, pemerintah bisa merumuskan sejumlah kebijakan. Pertama, melakukan konversi dengan memakai energi murah dan terbarukan dalam memproduksi listrik. Misalnya dengan memperbanyak pembangunan pembangkit listrik tenaga surya, angin, panas bumi, dan air. Dengan setrum listrik yang diproduksi dengan harga lebih murah, PLN kiranya tidak perlu lagi mengharapkan ada subsidi dari pemerintah.

Kedua, pemerintah juga bisa melakukan revolusi di bidang pelistrikan. Misalnya dengan mengembangkan listrik tenaga matahari yang melimpah di Indonesia. Perlu ada regulasi agar produksi listrik tenaga surya bisa dilakukan perorangan atau rumah tangga. Apabila setiap rumah memasang solar sell untuk menghasilkan setrum di atap rumahnya, kemungkinan besar kebutuhan mereka akan tercukupi. Bahkan, bisa jadi produksi listrik yang dihasilkan di setiap rumah itu akan berlebih. Mereka bisa menjual kelebihan setrumnya kepada PLN yang akan memasarkannya untuk kebutuhan industri atau kendaraan listrik yang akan dikembangkan beberapa tahun lagi.

Ketiga, pemerintah membuka peluang kepada pihak lain untuk memproduksi dan memasarkan listrik selain PLN. Kalau setiap keluarga bisa menghasilkan listrik sendiri atau ada pula pihak lain yang bersama PLN memproduksi dan memasarkan listrik, setrum listrik akan tersedia dengan harga bersaing di pasar. PLN juga bisa membeli listrik dengan harga yang murah untuk dijual kepada pelanggannya.

Diversifikasi pembangkit listrik dengan biaya produksi yang jauh lebih murah daripada BBM, akan menjadi salah satu solusi agar pemerintah tidak tersandera lagi oleh subsidi listrik.