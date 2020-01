Stephanie Poetri Masuk Nominasi Iheartradio Music Awards

PENYANYI Stephanie Poetri, 19, masuk nominasi social star award di ajang Iheartradio Music Awards 2020. Dalam kategori tersebut, ia bersaing dengan 11 artis lainnya, di antaranya Danielle Cohn dan Piper Rockelle. Tahun lalu, pemenang nominasi kategori itu ialah Agnes Mo.

Stephanie mengungkapkan kegembiraannya dalam akun Twitter-nya.

"Wow @iHeartRadio this is pretty coooool. If you wanna vote for your gal tweet with these hastags #StephaniePoetri #SocialStarAward #iHeartAwards," tulis Stephanie. "Thanks sisters," lanjutnya.

Ajang Iheartradio Music Awards 2020 dijadwalkan berlangsung pada 29 Maret 2020 di Los Angeles, California, Amerika Serikat.

Nama Stephanie yang merupakan putri penyanyi Titi DJ, 53, menjadi tenar seusai menyanyikan lagu ciptaannya, I Love You 3000. Ia juga menyanyikan ulang lagu tersebut bersama anggota grup K-pop Got7, Jackson Wang. Tidak berselang lama, ia dikontrak secara eksklusif oleh label musik asal Amerika Serikat, 88rising, yang juga menaungi penyanyi Indonesia lain, yakni Rich Brian dan Niki. Sebelumnya, ia memboyong piala Mnet Asian Music Awards (MAMA) 2019 untuk kategori best new asian artist. (Ata/H-3)