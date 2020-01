Momentum Dramatis di Critics Choice Awards 2020

Dalam momen langka di sejarah acara penghargaan, terjadi penilaian seri untuk kategori Sutradara Terbaik di ajang Critics Choice Awards 2020.

Critics Choice Awards diberikan oleh asosiasi yang mewakili sekitar 400 kritikus film layar lebar dan televisi dari berbagai media massa di AS dan Kanada.

Pada seremoni yang berlangsung Minggu (12/1) malam waktu setempat, sutradara Parasite Bong Joon-Ho dan sutradara 1917 Sam Mendes sama-sama mendapat kehormatan dengan mendapat penghargaan untuk Sutradara Terbaik.

Pemandu pertama menyebutkan nama Mendes, yang tengah berada di London sehingga tidak bisa menghadiri upacara itu. Setelahnya, ia mengejutkan audiens dengan membacakan nama Joon-Ho sebagai pemenang lain.

Mengingat bahwa dia tidak berharap untuk menang, sineas itu harus mengimprovisasi pidatonya. "Saya tidak berekspektasi mendapat penghargaan ini, jadi saya tidak mempersiapkan pidato," katanya dengan bantuan penerjemah.

"Hari ini, aku hanya menikmati burger vegan dan mencoba menikmati upacara ini. Begitu banyak hal tak terduga terjadi dalam hidup, seperti Parasite. Aku yakin kalian yang telah melihatnya juga tidak menduga apa yang akan terjadi. "

Dia kemudian mengapresiasi sutradara lain yang dinominasikan dalam kategorinya. "Apa yang membuat saya lebih bahagia ialah dinominasikan dengan sesama sutradara lain yang luar biasa," kata Joon-Ho sembari menyebut satu per satu nomine sutradara terbaik lain, termasuk Martin Scorsese.

Di ajang tersebut, Parasite juga menggondol penghargaan untuk film berbahasa asing terbaik. Sementara itu, predikat film terbaik dikantongi Once Upon a Time in Hollywood. (ENews.com/M-2)