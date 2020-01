Masuk 11 Nominasi, Joker Pimpin Oscar 2020

Setelah menyabet sejumlah ajang bergengsi perfilman, kini Joker juga menjadi film terbanyak yang masuk dalam nominasi Oscar 2020. Film yang diperankan oleh Joaquin Phoenix tersebut sukses menembus 11 nominasi Oscar yang akan dihelat Februari mendatang.

Hal tersebut diumumkan oleh The Academy of Motion Picture Arts and Sciences pada Senin (13/1) waktu setempat, yang menyebut ada 24 kategori nominasi dalam Academy Awards ke-92.

Film besutan Todd Phillips tersebut akan bersaing dengan delapan film lainnya untuk memenangkan penghargaan best picture atau film terbaik di Oscar 2020, yakni 1917, Ford v Ferrari, Jojo Rabbit, Little Women, The Irishman, Marriage Story, Once Upon a Time in Hollywood dan Parasite.

Selain nominasi film terbaik, Joker juga memimpin Oscar kali ini dengan masuk dalam sejumlah nominasi lain di antaranya, aktor utama terbaik, sutradara terbaik, skenario film adaptasi terbaik, sinematografi terbaik, hingga desain kostum terbaik.

Menyusul Joker yang berhasil menembus 11 nominasi Oscar, ialah film The Irishman, 1917, dan Once Upon a Time in Hollywood yang berhasil masuk dalam 10 nominasi Oscar 2020. Adapun Jojo Rabbit, Little Women, Marriage Story dan Parasite masing-masing mendapatkan enam nominasi Oscar 2020.

Ajang penghargaan Oscar 2020 akan digelar pada 9 Februari mendatang di Dolby Teater di Hollywood, Amerika Serikat (AS). Acara yang akan kembali berlangsung tanpa host atau pembawa acara tersebut akan disiarkan langsung di jaringan ABC dan lebih dari 225 negara di seluruh dunia. (THR/CNN/M-2)