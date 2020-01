Demam Any Song, Konsep Zico Menulis Lagu Tanpa Dibebani Pikiran

DALAM sepekan ini video milik rapper Zico berjudul Any Song menjadi viral. Personel Block B ini memang mengunduh lagunya di Instagram dan Youtube pribadinya. Ia juga memberikan contoh tarian untuk lagunya itu. Tidak ketinggalan, Zico juga mengajak beberapa penyanyi terkenal Korea seperti Hwaza, Chungha, dan Mino untuk ikut Any Song Challenge.

Bahkan dalam satu jam saat Zico duet menari dengan Hwaza, sudah lebih satu juta orang menonton. Mereka menari dengan diiringi lagu terbarunya Zico berjudul Any Song. Tidak lama kemudian lagu Any Song bertengger di posisi pertama lagu terpopuler di Korea. Demam tari Any Song juga terjadi dimana-mana.

Zico dalam wawancara di MBC FM4U di acara Good Morning FM With Jang Sung Kyu, Selasa (14/1) mengatakan bahwa lagu yang ia ciptakan bertujuan agar para pendengar bisa menikmati lagunya tersebut tanpa harus terbebani dengan pikiran apa pun.

"Saya ingin membuat lagu yang dapat didengar orang ketika mereka tidak sedang memikirkan apa pun," kata Zico.

Menurutnya selama ini lagu-lagunya banyak mengandung pesan dan sarat informasi yang membuat pendengar selalu berpikir saat mendengarkan lagunya. Hal itu menurutnya bisa melelahkan bagi para pendengarnya.

"Di situlah konsep Any Song lahir. Saya ingin semua orang bisa menikmati lagu-lagu saya tanpa banyak berpikir. Pokoknya semua orang bisa menikmati lagu-lagu saya. Ini sudah saya gagas sejak awal tahun ini," ungkapnya.

baca juga: Agnez Mo Bersaing dengan Fan Ariana Grande

Ia pun bersyukur karena lagunya yang baru seminggu dirilis langsung menuju tangga pertama. Ia berharap berada di tangga pertama sampai sepekan sudah hal luar biasa.

"Kalau bisa sepekan bertengger di tangga pertama luar biasa. Kalau tidak ya tidak apa-apa. Saya berterimakasih kepada para pendengar yang menyukai Any Song ini," pungkasnya. (Soompi/OL-3)