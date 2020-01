Joker Raih 11 Nominasi Piala Oscar

FILM Joker memimpin perolehan nominasi Piala Oscar, Senin (13/1), dengan meraih 11 nominasi, termasuk film terbaik dan sutradara terbaik.

Film yang mengisahkan tentang musuh Batman yang dibintangi Joaquin Phoenix itu hanya unggul satu nominasi dari tiga film lainnya.

Film karya Quentin Tarantino yang berjudul Once Upon a Time...in Hollywood, film Perang Dunia I berjudul 1917, dan film karya Martin Scorcese The Irishman meraih 10 nominasi, termasuk untuk film terbaik dan sutradara terbaik.

Film Korea Selatan Parasite sukses meraih nominasi untuk sutradara terbaik.

Kelima nominasi untuk sutradara terbaik adalah pria sehingga Piala Oscar kembali dikritik karena mengabaikan peran perempuan.

Film Little Women meraih sejumlah nominasi termasuk film terbaik namun sutradara Greta Gerwig kembali tidak masuk nominasi untuk sutradara terbaik, sama seperti kala penghargaan Golden Globes.

"Sayangnya, hanya bisa ada lima nominasi untuk kategori sutradara terbaik," ujar seorang juri Piala Oscar yang menolak disebutkan namanya.

Sepanjang sejarah Piala Oscar, hanya ada lima perempuan yang meraih nominasi untuk sutradara terbaik, salah satunya Gerwig untuk film Lady Bird pada 2017. (AFP/OL-2)