MDIS Raih Empat Emas di International College Students’ Barista

MDIS School of Tourism and Hospitality, Singapura berhasil menjadi pemenang pada ajang kejuaraan International College Students’ Barista ke-5 Tahun 2019.

Para mahasiswa dari jenjang Diploma Tinggi (Higher Diploma) Program Studi Pariwisata, Perhotelan, dan Manajemen Event, serta jenjang Bachelor of Science (Hons) program studi Pariwisata Internasional dan Manajemen Event meraih keempat medali emas. Prestasi tersebut semakin menambah serangkaian kemenangan selama tahun 2019.

Dalam kejuaraan nasional sebelumnya, MDIS School of Tourism and Hospitality juga telah meraih juara 1 dan 2 untuk kategori mahasiswa pada Singapore National Cocktail Competition 2019.

Barista Championship yang kelima yang diselenggarakan bersama dengan Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, Zhejiang Technical Institute of Economics, dan UNESCO-UNEVOC International Centre for Technical and Vocational Education and Training merupakan acara tahunan yang memberikan kesempatan bagi mahsiswa dari seluruh dunia untuk belajar dan mengasah keterampilan industri.

“Di MDIS, kami terus mencari cara untuk melibatkan siswa kami dalam peluang pembelajaran praktik dan ini merupakan sarana yang sangat baik bagi mahasiswa pariwisata dan perhotelan kami untuk mendapatkan keterampilan praktik yang relevan untuk masa depan," kata Issac Joshua, Head of School, MDIS School of Tourism and Hospitality.

"Peluang pembelajaran seperti itu akan memberi mahasiswa keunggulan kompetitif yang menarik dan penting di tempat kerja internasional dan meningkatkan peluang karier mereka dalam industri pariwisata dan perhotelan,” tutur Issac Joshua.

Selama kompetisi yang berlangsung selama tiga hari yang dimulai dari 25 November 2019, mahasiswa MDIS School of Tourism and Hospitality bersaing dengan 17 barista dari enam kampus lainnya yang meliputi, Zhejiang Technical Institute of Economics dari China, Universitas Negeri Yogyakarta dan Universitas Pendidikan dari Indonesia, Kolej Komuniti Kuantan and Universiti Tun Hussein Onn dari Malaysia dan City of Glasgow College dari Skotlandia.

Kompetisi tersebut dibagi menjadi dua kategori yaitu Kompetisi Espresso dan Cappuccino dan Kompetisi Minuman Utama. Kompetisi dinilai para pakar industri seperti dari Barista Guild Asia.

Dengan menampilkan beragam mahasiswa internasional, MDIS School ofTourism and Hospitality menurunkan tim siswa yang beragam dari Singapura, Filipina, Rusia, Vietnam, dan India.

Disaksikan oleh lebih dari 300 mahasiswa, dosen pengajar dan tamu undangan, mahasiswa MDIS yaitu, Saheli Chatterjee dari India dan Maria Angelica Salinas dari Filipina memenangi medali emas individu dengan memukau para juri melalui keterampilan stellar coffee-making mereka dalam kategori Espresso & Cappuccino.

Medali Emas yang tersisa diraih Anastasiia Butova dari Rusia dan Khuc Thi Bich Ha dari Vietnam yang dapat membuktikan kemahiran mereka dalam kategori Minuman Utama. (OL-09)