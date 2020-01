Chainsmoker Donasi US$100ribu untuk Kebakaran Australia

DUO electronic DJ asal Amerika Serikat, Chainsmoker memberikan donasi sebesar US$100ribu (setara dengan Rp1,3miliar) kepada pemadam kebakaran Victoria, Australia. Dana tersebut guna membantu petugas memadamkan kebakaran yang terjadi di Negeri Kangguru.

"Hi semua, kami mendonasikan US$100ribu kepada petugas pemadam kembakarna Victoria untuk membantu memadamkan kebakaran yang terjadi di Australia," ujar Andrew "Drew" Taggart yang diunggah mereka di akun Instagram thechainsmokers, hari ini.

Alexander "Alex" Pall mengungkapkan saat ini drummer mereka Matt McGuire saat ini tengah berada di Australia turut membantu. Alex pun mengajak para penggemarnya untuk berpartisipasi dalam membantu kebakaran di Australia.

"Dummer kami Matt ada di Australia sedang berupaya membandu di sana. Kita berharap kalian juga bisa ikut melakukan hal yang sama, dengan cara berdonasi US$1 atau US$5 di link di bawah. Just do anything you can," ujar Alex.

Kebakaran semak dan hutan di Asutralia sudah terjadi sejak September 2019. Kebakaran itu sudah menewaskan 28 orang dan membuat ribuan satwa endemik Australia, seperti koala dan kangguru mati. (M-3)