Westworld Season 3 akan Tayang di HBO Mulai 16 Maret

SERIAL drama pemenang Penghargaan Emmy Westworld hadir lagi dengan season ketiga berbarengan waktunya dengan Amerika Serikat (AS), 16 Maret pukul 08.00 WIB, eksklusif di HBO GO dan HBO.

Sebuah petualangan kelam tentang awal keberhasilan manusia buatan dan kelahiran bentuk baru kehidupan di muka Bumi, tayangan itu diciptakan untuk televisi oleh Jonathan Nolan dan Lisa Joy, yang juga menjadi executive producer.

Para pemeran yang kembali hadir antara lain Evan Rachel Wood sebagai Dolores, pemenang Emmy Thandie Newton sebagai Maeve, Ed Harris sebagai Man in Black, Jeffrey Wright sebagai Bernard, Tessa Thompson sebagai Charlotte, Luke Hemsworth sebagai Stubbs, Simon Quarterman sebagai Lee Sizemore, dan Rodrigo Santoro sebagai Hector Escaton.

Yang turut bergabung sebagai pemeran di Season 3 ini, yaitu Aaron Paul, Vincent Cassel, Lena Waithe , Scott Mescudi, Marshawn Lynch, John Gallagher Jr, Michael Ealy,, dan Tommy Flanagan.

Dua season pertama Westworld meraih total nominasi 42 Emmy. Sebanyak 20 nominasi Emmy untuk season kedua menghasilkan tiga penghargaan, yaitu Outstanding Supporting Actress in a Drama Series (Thandie Newton), Outstanding Makeup for a Single-Camera Series (Non-Prosthetic), dan Outstanding Hairstyling for a Single-Camera Series. (RO/OL-2)