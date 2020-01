Kecil-Kecil Jadi Desainer

LENGGAK-LENGGOK model di atas catwalk itu menarik mata penonton. Bukan hanya para model, melainkan juga busana ceria penuh warna yang disukai orang, seperti palet warna cotton candy, baby pink, baby blue, dan putih. Di samping itu, detail dari koleksi busana bertajuk Pieces of Circus ini penuh dengan ruffle (kerut) dan frill (jumbai).

“Detailnya berupa ruffle dan frill yang selalu mengingatkan saya pada sirkus. Ya, detail seperti ini selalu ada di busana pemain sirkus,” kata Hanna Aulia Khadija, desainer cilik yang ikut show pada Jakarta Fashion Trend 2020, akhir November lalu.

Para penonton tidak menyangka koleksi busana orang dewasa itu merupakan hasil karya anak berusia 12 tahun. Sejak usia 6 tahun, Hanna sudah tertarik dengan dunia fesyen karena terinspirasi coretan tangan kakaknya.

“Tak terasa, di umur 6 tahun itu aku sudah bisa menggambar desain baju,” kata Hanna. Tak hanya itu, di usia 7 tahun ia pun telah menonton koleksi busana para perancang dunia yang menjadi sumber inspirasinya.

Fashion show kali ini pun bukan yang pertama. Ia sempat ikut pergelaran Muslim Fashion Week (Muffest) 2019.

Mimpinya menjadi desainer profesional ini pun mendapat dukungan dari orangtua dan keluarganya lo. Ia diikutkan sekolah fesyen sambil menjalani homeschooling dan les bahasa Prancis, yang mana ia bercita-cita masuk sekolah desain Prancis nantinya.

Bersama kakaknya, Hanna sudah memiliki lini bisnis bernama Hanna Wants to Play. “Hanna Wants to Play itu busana untuk anak-anak, sedangkan busana dewasa ini akan segera dirilis,” kata desainer asal Bandung ini. Harapannya, busana rancangannya bisa dipakai Kendall Jenner dan Agnez Mo.

Wah, kerenkan sobat? Bukan hanya orang dewasa saja yang bisa mendesain busana untuk digunakan sehari-hari, anak-anak pun mampu lo. (M-3)