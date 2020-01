Viral soal Pangkalan Militer Tiongkok di Natuna, Ini Faktanya

SEBUAH akun di media sosial Facebook mengunggah tangkapan layar yang tampak menyerupai judul berita media massa tentang kehadiran pangkalan militer Tiongkok di perairan Natuna, Kepulauan Riau.

Dalam tangkapan layar itu, terdapat kalimat seperti judul berita yaitu, "Ternyata Cina Telah Membangun Persenjataan Militer Di Natuna, Dengan Senjata Mengerikan".

Tangkapan layar Facebook tentang unggahan bahwa Tiongkok telah membangun pangkalan militer di Kepulauan Natuna. (Facebook)

Unggahan itu juga dilengkapi keterangan tanggal di bawahnya yang dilengkapi baris waktu pada 5 Januari 2020. Sebagai penambah klaim, tangkapan layar itu juga menambahkan foto lanskap pangkalan militer yang diambil dari atas.

Sang pemilik akun Facebook itu juga membubuhkan narasi selain mengunggah tangkapan layar. Narasi itu sebagai berikut: "Pantas aja China berani memasuki wilayah kedaulatan rakyat Indonesia Krn pulau NKRI kita Uda di kuasai China dan pemimpin kepala negara aja GK bisa tegas Krn China Uda ada pangkalan militer China membangun pangkalan militer di wliayah NKRI Krn Tiongkok Uda kasih banyak pinjaman ke kepala pemerintahan nya jadi gtu satu persatu pulau di caplok"

Berdasarkan penelusuran judul berita seperti dalam tangkapan layar akun Facebook itu lewat mesin pencarian, tidak ada satu pun berita dengan judul tersebut muncul dalam mesin pencarian.

Terkait foto pangkalan militer, hasil pencarian gambar menunjukkan foto itu memang merupakan citra satelit pangkalan militer Tiongkok. Hanya saja, pangkalan militer itu bukan terdapat di perairan Natuna melainkan di Pulau Spartly.

Kepulauan Spartly adalah kepulauan yang disengketakan di Laut Tiongkok Selatan dan terletak di lepas pantai Filipina, Malaysia, dan Vietnam Selatan.

Citra satelit yang ditangkap oleh Center for Strategic and International Studies Washington, Amerika Serikat itu telah dipublikasikan sejumlah media pada 2017. Salah satunya adalah The Guardian Warning that Beijing's military bases in South China Sea are ready for use

Foto-foto tersebut juga pernah digunakan oleh media nasional seperti Kompas.com dalam artikel Pangkalan Militer China di Laut China Selatan Siap Digunakan pada 29 Maret 2017.

Sehingga, unggahan di Facebook yang tampak seperti berita media massa tentang keberadaan pangkalan militer Tiongkok di perairan Natuna, Kepulauan Riau, merupakan konten yang menyesatkan atau hoaks. (X-15)

