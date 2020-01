Mina TWICE: Akhiri Rehat Empat Bulan

MINA, 22, salah satu personel grup idola K-pop TWICE, akan menemui para penggemarnya untuk kali pertama sejak rehat empat bulan lalu.

“Mina berencana menghadiri acara pendistribusian album kepada para penggemar yang membeli album,” ujar pernyataan resmi agensi JYP dalam laman Twitter-nya.

Mina akan muncul di acara penggemar & TWICE yang diadakan pada 1 dan 2 Februari 2020 di Jepang. Kali terakhir dia tampil di hadapan penggemar pada acara TWICE Once Halloween 2.

Sebelumnya, laman Soompi mengungkapkan, Mina didiagnosis mengalami gangguan kecemasan pada Agustus tahun lalu dan agensi mengatakan sang penyanyi berhenti sejenak mempromosikan album bersama grupnya dan akan fokus memulihkan kesehatannya.

Dia masih sempat berpartisipasi dalam rekaman mini album kedelapan TWICE Feel Special dan pembuatan video klip album itu.

Pada November, TWICE merilis album Jepang kedua mereka & TWICE dan menjadi satu-satunya grup Korea yang tampil di acara musik Malam Tahun Baru NHK K’haku Uta Gassen selama tiga tahun berturut-turut. (Medcom.id/H-1)