Drama Tiongkok Coba Merebut Hati Pemirsa di Tanah Air

PECINTA kisah drama di Indonesia terutama kalangan perempuan jumlahnya cukup besar. Terbukti sejumlah drama dari negara lain pun terus membanjiri dan mengisi program acara televisi di Tanah Air.

Sebelumnya, Telenovela dari negara Amerika Latin seperti Meksiko yang ditayangkan di stasiun televisi Indonesia memiliki banyak penggemar setia. Bahkan aktris bintangnya yang datang ke Indonesia disambut dengan sangat antusias. Tak hanya Meksiko, drama dari Tiongkok, Korea Selatan, Jepang, India, dan Turki telah tayang di layar kaca di Indonesia.

Pada era 1990-an, tayangan drama dari Negeri Tiongkok sempat merajai dan mendominasi program televisi. Drama asal tiongkok yang diterjemahkan dengan judul Kera Sakti, Siluman Ular Putih, Pendekar Rajawali, dan drama romantis yang sangat melegenda pada tahun 2000-an, yaitu Meteor Garden yang ditayangkan di stasiun memiliki banyak penggemar setia.

Kini drama dari Tiongkok kembali membidik pemirsa dari Indonesia. Produser drama Tiongkok mengklaim bahwa drama mereka telah dikemas lebih modern dan efek spesialnya tidak kalah dengan drama Korea. Identitas drama dari ‘Negeri Tirai Bambu’ dengan alur cerita romantis dan adegan action yang berkelas, hingga saat ini tidak pernah ditinggalkan.

"Dengan latar belakang tersebut, Indonesia diharapkan bisa menjadi pasar yang berkontribusi secara signifikan terhadap jumlah pelanggan WeTV dan menjadikannya sebagai layanan over-the-top (OTT) yang menawarkan konten serial Mandarin, teratas di Indonesia," kata pihak WeTV dalam keterangan persnya.

Salah satunya drama yang mengisahkan pasangan yang alergi sama bulu kucing dengan judul Put Your Head on My Shoulder. Sosok Gu Wei Yi, yang diperankan oleh Lin Yi, aktor muda pendatang baru. Dalam drama menarik ini, Gu rela mebawa kucing ke rumah karena tahu Si Tu Mo (diperankan Fair Xing) sangat menyukai kucing.

Gu yang berotak ilmuwan, mengutarakan perasaannya kepada Si Tu Mo dengan menggunakan rumus fisika dan matematika. Put Your Head on My Shoulder adalah salah satu drama asal Tiongkok yang sangat populer. Drama itu ditulis penulis yang juga menulis drama A Love So Beautiful yang pernah naik daun di kalangan kawula muda pecinta drama di negara asalnya.

Selain itu, kini drama Tiongkok pun telah dikemas lebih modern dan efek spesialnya tidak kalah dengan drama Korea. Identitas drama Tiongkok yang identik dengan alur cerita romantis dan adegan action yang berkelas, hingga saat ini tidak pernah ditinggalkan. Salah satu drama China yang modern tersebu acdalah The Untamed.

Drama The Untamed yang diproduksi Tencent Video ini, baru saja mendapatkan title sebagai Asian Drama of the Year dari jajak pendapat yang dilakukan oleh situs Starmometer.com. Sselama 2019, drama ini berhasil meraup keuntungan sebesar 1,3 triliun rupiah dari fan meeting, konser, hak siar, dan album.

Di tahun yang sama, drama tersebut berhasil mendapatkan delapan belas penghargaan bergengsi diantaranya: best director, best new actor, most popular actor, most popular drama, best web series dan lain–lain.

WeTV, sebagai layanan OTT, menayangkan secara eksklusif serial drama ini di Indonesia. WeTV baru saja mendatangkan aktor dan aktris utama drama tersebut, Bie dan Wan Peng, ke Indonesia.

Fan meeting yang dihadiri lebih dari empat ratus penggemar tersebut, sangatlah sukses. Kharisma Bie membuat penggemar, yang kebanyakan kaum hawa tersebut, histeris.

Kini penggemar bisa melupakan sejenak rutinitas selama weekdays serta menikmati me time saat weekend dengan menonton drama Tiongkok di aplikasi WeTV yang telah dilengkapi dengan subtitle Bahasa Indonesia. Aplikasi dapat diunduh di Google Play atau App Store. (OL-09)