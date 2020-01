Bukan Sekedar Try Out SBMPTN,  Tapi Eksplorasi IPB University

ACARA Try Out SBMPTN MasukKampus Chapter IPB telah dilaksanakan pada hari Sabtu, 4 Januari 2020 di Graha Widya Wisuda, Institut Pertanian Bogor (IPB) dengan total 2000 peserta.

Acara ini tidak akan berlangsung secara sukses dan meriah tanpa dukungan dari partnership yang turut serta seperti IPB University, Telkom University, Universitas Pertamina, President University, PPM School of Management, Indonesia College, Frisian Flag, Caffino, Wardah, Bantex, Men’s Republic, Roma Sari Gandum, Yoforia, Mamikos, Amaroosa Hotel, dan Sekolah Bisnis IPB.

Acara ini merupakan acara Try Out SBMPTN dengan keistimewaan tersendiri. Tidak hanya fokus dengan menguji kemampuan peserta dalam menghadapi SNMPTN dan SBMPTN 2020, MasukKampus Chapter IPB menghadirkan IPB University Campus Tour, Campus Expo dan Bazzar.

Ini adalah paket lengkap yang disediakan khusus untuk para peserta agar lebih siap dalam memilih kampus impiannya serta mengenal IPB University.

Peraih Peringkat Tertinggi Kategori Saintek, Rizki, asal SMA Negeri 5 Depok mengatakan acara Try Out MasukKampus seru dan menarik, soal ujiannya menantang membuat para peserta semakin terpacu untuk menghadapi UTBK.

Setelah mengerjakan Try Out SBMPTN, para peserta mendapatkan seminar motivasi yang disampaikan langsung oleh CEO MasukKampus, Indra Sugiarto. Indra menjelaskan strategi masuk Perguruan Tinggi Negeri, salah satunya adalah mengatur pilihan jurusan menyesuaikan dengan data statistika yang dibutuhkan pada setiap jurusan yang dipilih.

Selain itu, Indra memberikan motivasi kepada para peserta melalui tayangan video, kisah nyata dan kata-kata penuh semangat yang membuat para Gladiators (sebutan untuk peserta MasukKampus) terenyuh dan lebih terbuka pemikirannya mengenai masa depan.

Tidak sedikit air mata yang membasahi Graha Widya Wisuda IPB saat Indra Sugiarto hadir. Hal ini sebagai salah satu bentuk penguatan diri Gladiators, generasi muda Indonesia yang sedang berjuang.

Antusiasme peserta Try Out MasukKampus Chapter IPB sangat luar biasa. Setelah mereka mengerjakan soal dan mengikuti seminar, mereka mengikuti Campus Tour menaiki IPB University Bus dengan dipandu oleh Tim MasukKampus sebagai Campus Tour Guide. Campus Tour ini menjelajahi IPB University untuk mengenal seluruh Fasilitas dan Fakultas IPB University.

“Acaranya seru banget, sangat menginspirasi, membuat kita semangat dalam mengejar mimpi dan masuk kampus idaman.” ujar Rania yang berasal dari SMA Islam Al Azhar 21 Sukabumi saat sedang mengikuti Campus Tour.

Master of Ceremony Acara Try Out MasukKampus Chapter IPB ini adalah Rai Arindra Oktaviansyah, mahasiswa Ilmu dan Teknologi Pangan IPB University bersama Zahraa Zaahirah Abidin, mahasiswi Sekolah Bisnis IPB University. Rai menyampaikan semoga ada semangat baru untuk para Gladiators di tahun yang baru dalam perjuangannya menuju PTN.

Acara Try Out MasukKampus Chapter IPB semakin spesial dengan adanya penampilan dari Eksplorasi Percussion dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB University dan Aula Mulqi Ago, penyanyi bersuara merdu yang merupakan mahasiswa Sains Komunikasi dan

Pengembangan Masyarakat IPB University. Akhir acara, ditutup dengan adanya Duta IPB University dari seluruh fakultas yang menjelaskan secara rinci mengenai jalur masuk, apa saja yang dipelajari dan prospek kerja dari setiap program studi yang dipilih.

Harapan terbesar dari kegiatan Try Out ini dapat menjangkau lebih banyak peserta untuk membantu persiapan masuk perguruan tinggi, dan kepada peserta untuk tetap semangat mencapai mimpi agar dapat diterima di universitas terbaik dengan jurusan yang diinginkan. (OL-09)