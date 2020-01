Mari Elka Pangestu Ditunjuk Jadi Direktur Pelaksana Bank Dunia

PRESIDEN Grup Bank Dunia David Malpass menunjuk Mari Elka Pangestu sebagai Direktur Pelaksana, Kebijakan dan Kemitraan Pembangunan untuk Bank Dunia.

Mari Elka Pangestu yang berlatar belakang akademisi dan peneliti itu pernah menjabat sebagai Menteri Perdagangan Indonesia 2004-2011 dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2011-2014

Atas pencapaiannya tersebut, Mari bergabung di Bank Dunia dengan keahlian kebijakan dan manajemen yang dirasa sangat luar bisa. Malpas pun mengaku menyambut hangat jabatan yang secara efektif akan berlaku mulai 1 Maret mendatang.

"Pengalamannya sebagai Menteri senior, kredensialnya yang diakui secara global sebagai seorang ekonom dan peneliti, beserta dengan pengalaman kepemimpinannya yang luas dan keterlibatannya dalam berbagai forum internasional utama terkait berbagai masalah penting pembangunan, akan sangat bermanfaat bagi pekerjaan mendesak kami di Grup Bank Dunia dalam mendukung pertumbuhan dan pengentasan kemiskinan secara umum," kata Malpas dilansir dari laman Bank Dunia, Kamis (9/1).

Sementara itu, Mari saat ini menjabat selaku Senior Fellow di Columbia School of International dan Public Affairs serta Profesor Ekonomi Internasional di Universitas Indonesia.

Mari juga menjabat sebagai Asisten Profesor di Lee Kuan Yew School of Public Policy dan Crawford School of Public Policy, Australian National University, Anggota Dewan Indonesia Bureau of Economic Research dan Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Jakarta.

“Sungguh suatu kehormatan yang luar biasa dapat bergabung di Bank Dunia dalam misi pembangunan yang sangat penting. Saya menantikan kesempatan untuk bekerja dengan tim yang kuat ini untuk mengatasi berbagai tantangan mendesak yang dihadapi negara-negara anggota Bank Dunia," pungkas Mari.

Lebih lanjut, Mari diakui sebagai pakar ekonomi internasional untuk berbagai masalah global.

Ia pun saat ini aktif menjadi Ketua Dewan Pengawas International Food Policy Research Institute (IFPRI) di Washington D.C dan juga Penasihat Komisi Global untuk Geopolitik Transformasi Energi International Renewable Energy Agency (IRENA) di Abu Dhabi.

Catatan baktinya juga terentang sebagai dewan dan gugus tugas khusus meliputi Dewan Kepemimpinan Jaringan Solusi Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Solutions Network, SDSN) PBB, Ketua Bersama Kelompok Ahli untuk Panel Tingkat Tinggi untuk Ekonomi Kelautan Berkelanjutan, Panel Inisiatif Kesehatan WHO, Equal Access Initiative, Komisioner untuk Inisiatif Pembangunan Rendah Karbon Indonesia dan anggota Dewan Eksekutif dari Kamar Dagang Internasional (International Chamber of Commerce, ICC).

Dalam peran barunya di Bank Dunia, Mari akan mengawasi program kerja Grup Praktik Global Bank Dunia. Selain itu, dia juga akan mengawasi kelompok penelitian dan data Bank Dunia (DEC) serta fungsi Hubungan Eksternal dan Korporat. (worldbank.org/Ol-7)