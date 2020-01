Persahabatan & Persaudaraan di Perayaan Natal Kemenkominfo

PERAYAAN natal yang diadakan oleh Kementerian Komuikasi dan Informatika (kemenkoominfo) kali ini mengusung tema persahabatan dan persaudaraan bagi semua umat.

"Inilah the beauty of Pancasila, the beauty of keberagaman Indonesia dimana setiap unsur keagamaan itu bisa merayakan hari besar keagamaannya dengan riang, ceria, dan aman," tutur Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate di Jakarta, Kamis (9/1).

Dalam perayaan natal kali ini Johnny menerangkan, pihaknya memang sengaja mengangkat tema 'Hiduplah sebagai sahabat bagi semua orang', karena sejalan dengan tema natal nasional yang ditetapkan oleh PGI dan KWI.

Menurut Johnny, tema tersebut bermakna lebih luas bukan hanya untuk perayaan natal, melainkan untuk umat kristiani secara umum, khususnya yang berada di Kemenkominfo.

Menurutnya Umat krstiani harus hidup sebagai sahabat bagi semua orang dan membangun rajutan persaudaraan serta silaturahmi nasional.

Dalam perayaan kali ini, Johnny mengungkapkan ada banyak orang yang ikut terlibat. Ia pun berharap dengan semangat persahabatan tersebut dapat meruntuhkan tembok antarsuku bangsa dan memperkokoh persatuan.

Namun yang terpenting menurutnya adalah bagaimana menerjemahkan hal tersebut kedalam kehidupan sehari-hari, khususnya di lingkungan kemenkominfo.

"Setelah ini bekerjalah bersama, berkomunikasi dengan semua sahabat, ngobrol dengan semua sahabat, makan bareng, jalan barang, lintas semua sekat, itulah keindahan Indonesia. Mari kita rajut silaturahim bangsa kita," pungkas Johnny. (OL-7)