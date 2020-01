Eko Roni Jadi Tumpuan di Istora

JUARA gulat nasional Eko Roni Saputra tetap menjadi tumpuan Indonesia di One Championship 2020 (One) dengan tajuk One: Warrior's Code yang bakal berlangsung di Istora Senayan, Jakarta, 7 Februari mendatang. Kembali tampil di kandang, petarung asal Kalimantan Timur itu akan menghadapi wakil Kamboja, Khon Sichan.

Bagi Eko Roni, Istora merupakan tempat yang cukup familier karena menjadi tempat meraih kemenangan perdana setelah mengalahkan wakil Filipina Kaji Ebin. Meski baru dua kali bertanding dengan catatan satu kali menang dan satu kali kalah, Eko Roni tetap memiliki peluang mengalahkan Sichan.

Selain menampilkan petarung tuan rumah, One pada bulan depan juga akan menampilkan duel utama yang diikuti petarung Thailand Petchmorakot Petchyindee dan Jamal Yusupov untuk memperebutkan gelar One Featherweight Muaythai World Championship. (Ant/R-3)